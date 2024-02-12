Рус

"Гром" та "Циркон": Росія використовує нове озброєння під час ударів, що це за ракети

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Запуск ракети Циркон Новина оновлена 12 лютого 2024, 13:16
Запуск ракети Циркон. Фото mіl.ru

Росія постійно змінює тактику під час атак, щоб уразити якмога більше цілей

Росіяни все частіше застосовують для ударів по Україні нові ракетні системи: серед них як їхні власні розробки, та і закордоні озброєння. З останніх новинок, які були, можливо, задіяні в атаках на початку лютого — крилата ракета Х-69, авіаційний боєприпас "Гром-Э1", та навіть "гіперзвукова" протикорабельна ракета "Циркон".

Також Росія почала використовувати нове північнокорейське озброєння. Про це пише Defense Express.

За даними видання, під час атаки Києва 7 лютого РФ використала 3М22 "Циркон", і саме його уламки впали у Дніпровському районі Києва. У ніч на 8 лютого, під час обстрілу Селидове, скоріш за все ворог використав північнокорейський боєприпас KN-23.

Нові ракетні системи РФ

Ракета Х-69

За російськими даними її дальність становить 290 км, вага бойової частини — 310 кг. Носіями цих ракет є нові російські винищувачі п’ятого покоління Су-57. Але, видання зазначає, що скоріш за все для ударів по Україні застосовують більш старі літаки, наприклад бомбардувальник Су-34. Не дивлячись на те, що ракету позиціонують як малопомітну, її все одно може виявляти українське ППО.

Гром- Э1

Щодо гібрид бомб і ракети "Гром-Э1" навряд чи можна вважати їх "чудо-зброєю", на думку журналістів. Адже їх висока ціна заважає ворогу масово застосовувати ці боєприпаси. Маса бойової частини "Гром-Э1" становить 315 кг, дальність ураження при скиді з висоти 12 км — 120 км.

Боєприпас Гром-Э1
Боєприпас Гром-Э1

Циркон

Швидкість ракети складає 11 тис. км/год, тому її складно перехопити та збити. З іншого боку немає ніяких доказів, що "Циркон" насправді може літати так швидко і при цьому влучно вражати ціль.

Ракета Циркон
Ракета Циркон

З північнокорейських зразків, які Росія вже використовує, особливу небезпеку становить KN-23. Адже ця нова розробка, схожа на російську балістичну ракету 9М723 оперативно-тактичного комплексу "Іскандер-М". Яку, можливо використали, під час нещодавнього обстрілу Селидове.

Раніше "Телеграф" писав, що посол України відреагував на розсипання українського зерна у Польщі. Він назвав це ганебним і образливим злочином.

Теги:
#Україна #Озброєння #Війна з РФ