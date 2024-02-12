"Залужний нам був як батько": командир знаменитого підрозділу висловився про Сирського

Військовий розповів про свій досвід

Новий командир батальйону "Вовки да Вінчі" Сергій Філімонов із позивним "Філя" поділився своєю думкою про нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. За його словами, екс-главком Валерій Залужний був для його батальйону більшим, ніж просто головком.

"Валерій Федорович Залужний – це дуже велика людина. Для нашого батальйону він як батько. Це людина, яку дуже поважав "Да Вінчі" — людина, яку ми дуже поважаємо. І я вважаю, що завдяки їй якраз ми маємо країну зараз. Бо, якби не він, я не знаю, хто впорався на той момент із тими викликами, які були", — сказав Філімонов в інтерв’ю "ТСН".

Водночас навколо нового головнокомандувача Сирського виникають "нездорові історії". Їх, за словами військового, роздмухують переважно цивільні, які не мають права цього робити.

"Це не їхня справа, я скажу так. Тому що ті люди, які воюють, якщо вони самі вирішать, а серед військових досить багато громадянського суспільства, досить багато людей, які можуть говорити і мають право говорити про це. Якщо там будуть великі проблеми, нехай ці люди говорять, а не цивільні. Самі знаємо, про що йде мова", — зазначив він.

Він також поділився історією особистого контакту із Сирським. Він стався ще на початку повномасштабної війни.

"Коли почалося повномасштабне вторгнення, в перші дні мене набрали з Сухопутних військ. При тому, що підрозділ "Гонор" не відносився ні до кого. Мене запросили на зустріч, я тоді приїхав, і в мене була зустріч з Сирським. Зрозуміло, що в мене є фідбек деякий, але по факту я звичайний хлопець, в якого 150 людей, трошки зброю десь взяли, трошки вдягнулися. Він зі мною поспілкувався, сказав, чи можете ви взяти цей напрямок, чи можемо ми на вас розраховувати, що вам для цього треба. Для мене тоді було здивування, що командувач Сухопутних військ зустрічається з групами, розглядає їх, дивиться на досвід, спілкується і дає конкретні задачі. І я думаю, що це дуже повпливало на оборону Києва.Я тоді дуже заповажав Сирського", — розповів командир батальйону "Вовки да Вінчі".

Після цього, додав Філімонов, батальйон тривалий час перебував у власному резерві Сирського. І ті завдання, які він виконував, виконувались за його наказом.

"І тому нас переміщали по фронту, там, де було найважче. Тому я скажу, що точно не треба зараз дуже хвилюватися і казати, що "ми програли, нас всіх вб'ють". В першу чергу треба йти до ТЦК, або краще "Вовки Да Вінчі", і готуватися воювати", — резюмував військовий.

Нагадаємо батальйон "Вовки Да Вінчі" 10 лютого відкрив перший рекрутинговий центр у Києві. На відкритті був присутній Сергій Філімонов. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов зробив фото та відео події.