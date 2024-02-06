Легендарний батальйон "Вовки Да Вінчі" очолив новий командир: що про нього відомо

Він запевняє, що участь в боях будуть брати тільки підготовлені люди

Офіцер Збройних сил України та лідер руху "Гонор" Сергій Філімонов очолив легендарний батальйон "Вовки Да Вінчі". Він запросив усіх бажаючих вступати до лав батальйону.

Про це Філімонов повідомив у своєму Telegram-каналі. За його словами, підрозділу потрібні штурмовики, IT-спеціалісти, оператори дронів та люди інших спеціальностей.

"Маю честь повідомити, що я очолив батальйон "Вовки Да Вінчі"… Для мене це велика честь бути командиром у підрозділі мого друга, підрозділі, який носить його ім’я — Дмитра Коцюбайла, на позивний "Да Вінчі", — зазначив Філімонов.

Він підкреслив, що батальйон "Вовки Да Вінчі" сповідує цінності свого першого командира: Да Вінчі завжди ставив у пріоритет людське життя і здоров’я. Філімонов зазначив, що у батальйоні участь в боях будуть брати тільки підготовлені люди.

"Готувати їх будуть наші інструктори з великим досвідом. Нам потрібні люди, які вмотивовані та вміють думати, які знають, куди вони хочуть потрапити", — підкреслив Філімонов.

Як відомо, Сергій Філімонов народився 20 вересня 1994 року у Києві. У 2014 році з перших днів російсько-української війни брав участь у бойових діях у якості добровольця в складі добровольчого батальйону "Азов". Є лідером неформального молодіжного руху "Гонор".

Він зіграв головну роль у фільмі українського режисера Олега Сенцова "Носоріг". З 2022 року був командиром роти "Гонор" 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі". 5 липня 2022 року отримав поранення внаслідок потрапляння під обстріл "Градом" збоку російських окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що 7 березня 2023 року у боях за Україну під Бахмутом загинув легендарний український військовий Дмитро Коцюбайло із позивним "Да Вінчі". Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві.