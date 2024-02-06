Легендарный батальон "Волки Да Винчи" возглавил новый командир: что о нем известно

Он уверяет, что участие в боях будут принимать только подготовленные люди

Офицер Вооруженных сил Украины и лидер движения "Гонор" Сергей Филимонов возглавил легендарный батальон "Волки Да Винчи". Он пригласил всех желающих вступать в ряды батальона.

Об этом Филимонов сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, подразделению нужны штурмовики, IT-специалисты, операторы дронов и люди других специальностей.

"Имею честь сообщить, что я возглавил батальон "Волки Да Винчи"… Для меня это большая честь быть командиром в подразделении моего друга, подразделении, которое носит его имя — Дмитрия Коцюбайло, с позывным "Да Винчи", — отметил Филимонов.

Он подчеркнул, что батальон "Волки Да Винчи" исповедует ценности своего первого командира: Да Винчи всегда ставил в приоритет человеческую жизнь и здоровье. Филимонов отметил, что в батальоне участие в боях будут принимать только подготовленные люди.

"Готовить их будут наши инструкторы с большим опытом. Нам нужны люди, мотивированные и умеющие думать, знающие, куда они хотят попасть", — подчеркнул Филимонов.

Как известно, Сергей Филимонов родился 20 сентября 1994 года в Киеве. В 2014 году с первых дней российско-украинской войны участвовал в боевых действиях в качестве добровольца в составе добровольческого батальона "Азов". Является лидером неформального молодежного движения "Гонор".

Он сыграл главную роль в фильме украинского режиссера Олега Сенцова "Носорог". С 2022 года был командиром роты "Гонор" 1-го отдельного механизированного батальона "Волки Да Винчи". 5 июля 2022 года получил ранение в результате попадания под обстрел "Градом" со стороны российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что 7 марта 2023 года в боях за Украину под Бахмутом погиб легендарный украинский военный Дмитрий Коцюбайло с позывным "Да Винчи". Его похоронили на Аскольдовой могиле в Киеве.