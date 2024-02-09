Зміна командування ЗСУ: військовий експерт назвав найбільші ризики рішення Зеленського

Олександра Сирського призначили головнокомандувачем ЗСУ

Після того, як Володимир Зеленський звільнив генерала Валерія Залужного, найбільшим ризиком у залученні нової команди до керівництва ЗСУ є брак у неї досвіду командування великими угрупованнями військ. Водночас про повну відсутність досвіду і "кабінетність" цих військових годі казати.

Так вважає військовий експерт Михайло Жирохов. Свою думку з приводу кадрових рішень голови держави він озвучив в інтерв’ю "Телеграфу".

Співрозмовник видання зазначив, що зокрема, Михайло Драпатий і Андрій Гнатов брали участь в плануванні Херсонської операції, яка стала однією з найскладніших і найуспішніших за весь час повномасштабної війни.

При цьому Михайло Жирохов акцентував на тому, що брати участь у плануванні і планувати самому – це дещо різні речі. Цьому потрібно вчитися. Чи є в України час на таке навчання — невідомо.

"В будь-якому разі, армія – це єдиний організм з чіткою ієрархією. Військові звикли виконувати накази, не переводячи їх у площину особистостей. Є наказ командувача і все. Полковник, майор, лейтенант, капітан – вони просто виконують ці накази, і навіть не завжди знають, ким вони підписані. В армії не може бути ситуації на кшталт: "Я не буду виконувати наказ Сирського, буду тільки Залужного", – каже експерт.

Більше на цю тему читайте в ексклюзивному матеріалі "Телеграфу" "ЗСУ без Залужного: що відомо про нове командування армії і які зміни воно принесе".

Раніше "Телеграф" повідомив, що саме західні ЗМІ написали про відставку Залужного.