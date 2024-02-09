Смена командования ВСУ: военный эксперт назвал наибольшие риски решения Зеленского

Александр Сырский назначен главнокомандующим ВСУ

После того, как Владимир Зеленский уволил генерала Валерия Залужного, наибольшим риском в привлечении новой команды к руководству ВСУ является нехватка у нее опыта командования большими группировками войск. В то же время о полном отсутствии опыта и "кабинетности" этих военных говорить не приходится.

Так считает военный эксперт Михаил Жирохов. Свое мнение по поводу кадровых решений главы государства он озвучил в интервью "Телеграфу".

Собеседник издания отметил, что в частности Михаил Драпатый и Андрей Гнатов принимали участие в планировании Херсонской операции, которая стала одной из самых сложных и успешных за все время полномасштабной войны.

При этом Михаил Жирохов акцентировал внимание на том, что участвовать в планировании и планировать самому – это несколько разные вещи. Этому нужно учиться. Есть ли у Украины время на такое обучение — неизвестно.

"В любом случае, армия – это единый организм с четкой иерархией. Военные привыкли выполнять приказы, не переводя их в плоскость личностей. Есть приказ командующего и все. Полковник, майор, лейтенант, капитан – они просто выполняют эти приказы и даже не всегда знают, кем они подписаны. В армии не может быть ситуации типа: "Я не буду выполнять приказ Сырского, буду только Залужного", — говорит эксперт.

Больше по этой теме читайте в эксклюзивном материале "Телеграфа" "ВСУ без Залужного: что известно о новом командовании армии и какие изменения оно принесет".

Ранее "Телеграф" сообщил, что именно западные СМИ написали об отставке Залужного.