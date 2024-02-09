"Зеленский рискует ошибиться": что западные СМИ написали об отставке Залужного

Анализируем, как западная пресса отреагировала на новые кадровые решения президента Владимира Зеленского.

8 февраля президент Владимир Зеленский в рамках "обновления руководства ВСУ" сообщил об отставке Главнокомандующего Вооруженными Силами Валерия Залужного. На его место сразу же был назначен генерал-полковник Александр Сырский.

"Телеграф" подготовил обзор реакции западной прессы на кадровые перестановки в военном руководстве страны.

"Новый решающий этап войны"

Издание The Economist назвало увольнение Залужного новым этапом войны и допустило ошибку Верховного Главнокомандующего Зеленского.

"Увольнение генерала (Залужного – ред.) вызывает беспокойство по другой, более важной причине. Это знаменует новый и решающий этап в войне – тот, в котором Зеленский рискует ошибиться", — говорится в материале.

Журналисты утверждают, что к краху отношений между Зеленским и генералом привела смена взглядов президента на то, "как война определит, какой страной должна стать Украина". По мере того, как их отношения ухудшались, они тоже начали расходиться во взглядах на то, что делать на поле боя.

"Он (Зеленский — ред.) и его чиновники испытывали угрозу из-за популярности генерала Залужного".

По мнению издания, одним из рисков для президента будут нарекания, спровоцированное в армии увольнением "любимого командира". Зато, как утверждает The Economist, Сырский "обладает репутацией человека, который готов вступить в бой с врагом, даже если это будет стоить больших человеческих и технических потерь".

"Он является противоречивой фигурой, вызывающей противоречивую реакцию среди офицеров. Одни восхваляют его профессионализм, другие говорят, что он наводит ужас на подчиненных. Он менее склонен подвергать сомнению приоритеты президента".

Самый главный вопрос, говорится в публикации, состоит в том, сможет ли Зеленский воспользоваться отставкой Залужного, чтобы переориентировать свое видение войны.

"Потрясение в опасный для Украины момент"

"Валерий Залужный возглавлял силы, сорвавшие первоначальное наступление России на Киев. Но в последнее время его войскам трудно достигать прогресса, а напряжение в отношениях с гражданским руководством возросло", — с этих слов начинается материал The New York Times об отставке украинского генерала.

Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что такое потрясение происходит в опасный для Украины момент войны, на фоне интенсификации атак России, скепсиса в Соединенных Штатах по оказанию помощи Киеву и напряженности между гражданским и военным руководством Украины.

На основе информации от двух неназванных украинских чиновников утверждается, что отставку Главнокомандующего ВСУ правительство Зеленского планировало "все это время".

"Трения между президентом и генералом тлели с начала войны в соперничестве, которое было в большинстве своем скрыто от общественности на фоне военных успехов. Раскол углубился прошлой осенью (в ноябре – ред.), когда генерал Залужный опубликовал материал, в котором подчеркнул, что боевые действия зашли в тупик, что противоречило постоянным, полным надежды утверждениям господина Зеленского об успехах», — пишет Крамер.

Все это последовало за контрнаступлением, в которое западные партнеры вложили миллиарды долларов, и которое не закончилось существенным прорывом.

"Критика генерала Залужного достигла нового уровня в конце ноября, когда Марьяна Безугла, депутат и бывшая член политической партии Зеленского, призвала к отставке командующего, обвинив его в том, что он не тщательно спланировал следующий этап войны", — отметил Крамер.

Визит американской делегации на фоне слухов об отставке

The Times утверждает, что Владимир Зеленский впервые попросил Валерия Залужного уйти в отставку 29 января, но тот отказался.

После этого заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд и посол США в Украине Бриджит Бринк 31 января встретились в Киеве с Министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По словам источника, причастного к встрече, Умеров объяснил причины, по которым президент хотел уволить Залужного, заявив, что в ОП недовольны тем, что генерал не предоставил планы своей военной кампании на этот год.

Умеров также заявил, что генерал скептически отнесся к приказам и публичным заявлениям Зеленского, "считая их нереалистичными", и что он напрямую вел переговоры с союзниками о поставках оружия и исключил Министерство обороны из этого процесса.

Источники также сообщили, что Нуланд была недовольна уходом Залужного и предложила сгладить недоразумение, что противоречит официальной позиции Белого Дома о том, что он не будет вмешиваться в решение суверенного права украинского президента.

Встреча Умеров с Бринк и Нуланд

Напряженные отношения Залужного с Вашингтоном?

Politico в материале о Главкоме в отставке цитирует австрийского военного аналитика Тома Купера, который убежден: "ВСУ под руководством Залужного пережили первоначальное наступление россиян. Уже только это было большим достижением — потому что почти все, а значит и президент России Владимир Путин также, ожидали, что ВСУ сложат оружие и убегут".

Медиа высказывает мнение, что заслуги генерала были запятнаны провалом прошлогоднего контрнаступления, столкнувшегося с хорошо подготовленной российской обороной.

"Президент и его топгенерал все больше расходились по поводу стратегии, а также конфликтовали из-за роста популярности Залужного, что сделало его потенциальной политической угрозой для Зеленского.

Залужный настаивал на принятии нового закона о мобилизации, который увеличил бы численность армии, но законодательство – это политически напряженный момент, и Зеленский решил не вмешиваться».

Издание описывает Залужного как того, кто пытался сломать советские военные традиции Украины и привести войско в соответствие со стандартами НАТО.

Примечательно, что 8 февраля за считанные часы до информации об отставке Валерия Залужного на Politico опубликовали материал с информацией о том, что генерал якобы впал в немилость США. По информации издания, у бывшего Главкома возникли напряженные отношения с Вашингтоном после того, как он и американские военные лидеры разошлись во мнениях о том, как провести прошлогоднее контрнаступление.

Пентагон настаивал на том, чтобы украинские военные начали большое наступление, сосредоточившись на одном участке, где, по мнению специалистов, возможен прорыв. Киев выбрал несколько наступлений по всему фронту, считая, что это усложнит россиянам укрепление сразу нескольких участков.

После недель разногласий "во время наступления стало ясно, что украинцы просто не заинтересованы в советах США, и они в общем пришли к выводу, что мы не должны ничего им советовать", — сказал Politico один из тех, кто консультировал Белый дом по военным вопросам.

"Хотя вина за эти разногласия полностью ложилась на плечи Залужного, он также был "ограничен Зеленским", за которым оставалось последнее слово в военных вопросах, и потому США продолжали кричать не на того человека", — отметил западный советник.

"Сырского не любят некоторые солдаты, в то время как Залужный популярен среди украинской армии"

В Financial Times, в свою очередь, сравнили Валерия Залужного и новоназначенного Главнокомандующего Вооруженными Силами Александра Сырского. Последнего назвали "близким соратником Зеленского".

"Однако Сырского многие не любят среди украинских рядовых солдат.

Некоторые западные официальные лица и аналитики, консультирующие Вашингтон, также выразили опасение принятия решений Сирским с февраля 2022 года и обеспокоенность его способностью противостоять политическому вмешательству в оперативные вопросы.

Залужный, напротив, был чрезвычайно популярен среди украинских военных и общественности, вплоть до того, что некоторые соратники президента стали видеть в нем потенциального политического соперника», — описывают журналисты Миллер и Холл.

"Не до смеха даже комику Зеленскому"

Британская газета The Telegraph накануне новости об отставке Валерия Залужного опубликовала разбор того, как портились отношения президента и главкома.

"В то время как господин Зеленский является лицом украинского героизма за рубежом, дома это генерал Залужный. Выраженные черты его лица, как у бульдога, украшают футболки, брелоки и мемы, в его честь назвали по меньшей мере четыре улицы и село", — констатирует издание.

Неизвестно, каков будет результат отставки Залужного, пишет автор материала Колин Фримен.

"Генералы часто меняются во время войны, поскольку вызовы на поле боя требуют свежего мышления. Но его уход, вероятно, разочарует солдат, моральный дух которых и без того падает, поскольку война приближается к третьему году.

Генерал Залужный также наладил тесные рабочие отношения со старшими генералами США. Кем бы ни был его преемник, ему придется заново заслужить доверие Вашингтона на решающем этапе американской политики перед предстоящими выборами".

Для Зеленского же наибольший риск может состоять в том, что увольнение "железного генерала" может ускорить его поход в политику: "И здесь не до смеха, даже комику".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказал, что известно о новом Главнокомандующем ВСУ Александре Сырском. Он родился в России и окончил военные учебные заведения с высокими отличиями.