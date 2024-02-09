"Зеленський ризикує помилитися": що західні ЗМІ написали про відставку Залужного

Аналізуємо, як західна преса відреагувала на нові кадрові рішення президента Володимира Зеленського.

8 лютого президент Володимир Зеленський в рамках "оновлення керівництва ЗСУ" повідомив про відставку Головнокомандувача Збройними Силами Валерія Залужного. На його місце одразу ж був призначений генерал-полковник Олександр Сирський.

"Телеграф" підготував огляд реакції західної преси на кадрові перестановки у військовому керівництві країни.

"Новий вирішальний етап війни"

Видання The Economist назвало звільнення Залужного новим етапом війни і припустило помилку Верховного Головнокомандувача Зеленського.

"Звільнення генерала (Залужного – ред.) викликає занепокоєння з іншої, більш важливої причини. Це знаменує новий і вирішальний етап у війні – той, в якому Зеленський ризикує помилитися", — йдеться у матеріалі.

Журналісти стверджують, що на крах стосунків між Зеленським і генералом Залужним прирекла зміна поглядів президента на те, "як війна визначить, якою країною має стати Україна". В міру того, як їхні стосунки погіршувалися, вони також почали розходитися в поглядах на те, що робити на полі бою.

"Він (Зеленський — ред.) і його чиновники відчували загрозу через популярність генерала Залужного".

Наразі, на думку видання, одним із ризиків для президента буде нарікання, спровоковане в армії звільненням "улюбленого командира". Натомість, як стверджує The Economist, Сирський "має репутацію людини, яка готова вступити в бій з ворогом, навіть якщо це коштуватиме великих людських і технічних втрат".

"Він є суперечливою фігурою, яка викликає суперечливу реакцію серед офіцерів. Одні вихваляють його професіоналізм, інші кажуть, що він наводить жах на підлеглих. Він менш схильний ставити під сумнів пріоритети президента".

Найважливіше питання, ідеться в публікації, полягає в тому, чи зможе Зеленський скористатися відставкою Залужного, щоб переорієнтувати своє бачення війни.

"Потрясіння в небезпечний для України момент"

"Валерій Залужний очолював сили, які зірвали початковий наступ Росії на Київ. Але останнім часом його військам важко досягати прогресу, а напруга у відносинах із цивільним керівництвом зросла", — з цих слів починається матеріал The New York Times про відставку українського генерала.

Автор статті Ендрю Крамер, зазначає, що таке потрясіння відбувається в небезпечний для України момент війни, на тлі інтенсифікації атак Росії, скепсису в Сполучених Штатах щодо надання допомоги Києву та напруженості між цивільним і військовим керівництвом України.

На основі інформації від двох неназваних українських чиновників стверджується, що відставку Головнокомандувача ЗСУ уряд Зеленського планував "весь цей час".

"Тертя між президентом і генералом жевріло з початку війни у суперництві, яке було здебільшого приховане від громадськості на тлі військових успіхів. Розкол поглибився минулої осені (в листопаді – ред.), коли генерал Залужний опублікував матеріал, в якому наголосив, що бойові дії зайшли в глухий кут, що суперечило постійним, повним надії твердженням пана Зеленського про успіхи", — пише Крамер.

Усе це послідувало за контрнаступом, в який західні партнери вклали мільярди доларів, і який не закінчився суттєвим проривом.

"Критика генерала Залужного досягла нового рівня наприкінці листопада, коли Мар’яна Безугла, депутатка і колишня членкиня політичної партії Зеленського, закликала до відставки командувача, звинувативши його в тому, що він не ретельно спланував наступний етап війни", — зазначив Крамер.

Візит американської делегації на фоні чуток про відставку

The Times стверджує, що Володимир Зеленський вперше попросив Валерія Залужного піти у відставку 29 січня, але той відмовився.

Після цього заступник держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд і посол США в Україні Бріджит Брінк 31 січня зустрілися в Києві з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. За словами джерела, причетного до зустрічі, Умєров пояснив причини, за якими президент хотів звільнити Залужного, заявивши, що в ОП незадоволені тим, що генерал не надав плани своєї військової кампанії на цей рік.

Умєров також заявив, що генерал скептично поставився до наказів і публічних заяв Зеленського, "вважаючи їх нереалістичними", і що він безпосередньо вів переговори із союзниками про постачання зброї і виключив Міністерство оборони з цього процесу.

Джерела також повідомили, що Нуланд була незадоволена відходом Залужного і запропонувала згладити непорозуміння, що суперечить офіційній позиції Білого Дому про те, що він не буде втручатися в рішення, яке є суверенним правом українського президента.

Зустріч Умєрова з Брінк та Нуланд

Напружені стосунки Залужного із Вашингтоном?

Politico у матеріалі про Головкома у відставці цитує австрійського військового аналітика Тома Купера, який переконаний: "ЗСУ під керівництвом Залужного пережили початковий наступ росіян. Вже лише це було великим досягненням — тому що майже всі, а отже і президент Росії Володимир Путін також, очікували, що ЗСУ складуть зброю і втечуть".

Медіа висловлює думку, що заслуги генерала були заплямовані провалом торішнього контрнаступу, який зіткнувся з добре підготовленою російською обороною.

"Президент і його топгенерал дедалі більше розходилися щодо стратегії, а також конфліктували через зростання популярності Залужного, що зробило його потенційною політичною загрозою для Зеленського.

Залужний наполягав на прийнятті нового закону про мобілізацію, який би збільшив чисельність армії, але законодавство – це політично напружений момент, і Зеленський вирішив не втручатися".

Видання описує Залужного як того, хто намагався зламати радянські військові традиції України та привести військо у відповідність до стандартів НАТО.

Примітно, що 8 лютого за лічені години до інформації про відставку Валерія Залужного на Politico опублікували матеріал із інформацією про те, що генерал нібито впав у немилість США. За інформацією видання, у колишнього Головкома виникли напружені стосунки з Вашингтоном після того, як він і американські військові лідери розійшлися в думках щодо того, як провести торішній контрнаступ.

Пентагон наполягав на тому, щоб українські військові почали великий наступ, зосередившись на одній ділянці, де, на думку фахівців, можливий прорив. Натомість Київ обрав кілька наступів по всьому фронту, вважаючи, що це ускладнить росіянам зміцнення одразу кількох ділянок.

Після тижнів розбіжностей "під час наступу стало досить зрозуміло, що українці просто не зацікавлені в порадах США, і вони загалом дійшли висновку, що ми не маємо нічого їм радити", — сказав Politico один із тих, хто консультував Білий дім з військових питань.

"Хоча вина за ці розбіжності повністю лягала на плечі Залужного, він також був "обмежений Зеленським", за яким залишалося останнє слово у військових питаннях, і тому США продовжували кричати не на ту людину", — зазначив західний радник.

"Сирського не люблять деякі солдати, в той час як Залужний популярний серед українського війська"

У Financial Times, своєю чергою, порівняли Валерія Залужного та новопризначеного Головнокомандувача Збройними Силами Олександра Сирського. Останнього назвали "близьким соратником Зеленського".

"Однак Сирського багато хто не любить серед українських рядових солдатів.

Деякі західні офіційні особи та аналітики, які консультують Вашингтон, також висловили побоювання щодо прийняття рішень Сирським з лютого 2022 року та стурбованість його здатністю протистояти політичному втручанню в оперативні питання.

Залужний, навпаки, був надзвичайно популярний серед українських військових і громадськості, аж до того, що деякі соратники президента почали бачити в ньому потенційного політичного суперника", — описують журналісти Міллер та Голл.

"Не до сміху навіть коміку Зеленському"

Британська газета The Telegraph напередодні новини про відставку Валерія Залужного опублікувала розбір того, як псувалися відносини президента та головкома.

"У той час як пан Зеленський є обличчям українського героїзму за кордоном, вдома це генерал Залужний. Виражені риси його обличчя, ніби у бульдога, прикрашають футболки, брелоки та меми, на його честь назвали щонайменше чотири вулиці та село", — констатує видання.

Невідомо, яким буде результат відставки Залужного, пише автор матеріалу Колін Фрімен.

"Генерали часто змінюються під час війни, оскільки виклики на полі бою, що розвиваються, вимагають свіжого мислення. Але його відхід, ймовірно, розчарує солдатів, моральний дух яких і без того падає, оскільки війна наближається до третього року.

Генерал Залужний також налагодив тісні робочі стосунки зі старшими генералами в США. Ким би не був його наступник, йому доведеться заново заслужити довіру Вашингтона на вирішальному етапі американської політики перед майбутніми виборами".

Для Зеленського ж найбільший ризик може полягати в тому, що звільнення "залізного генерала" може пришвидшити його похід у політику: "І тут не до сміху, навіть коміку".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповів, що відомо про нового Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Він народився у Росії та закінчив військові навчальні заклади із найвищими відзнаками.