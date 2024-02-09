"Ефективно працюватимемо": в Пентагоні прокоментували зміну головкома ЗСУ

В США вважають Сирського досвідченим та умілим командиром

В США вважають, що з новим головнокомандувачем Збройних сил України Олександром Сирським буде така є плідна робота, як і з його попередником Валерієм Залужним. Окрім цього, Сирський відомий, як успішний бойовий командир.

Про це сказала помічниця міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Селеста Волландер, повідомляє інформаційне агентство Reuters. За словами Волландер, зміна Залужного на Сирського коментує, що в Україні цивільний контроль над збройними силами достатньо демократичний на відміну від Росії.

"Сирський – досвідчений та умілий бойовий командир… Сполучені Штати поважають і працюватимуть з тим, кого демократично обрана влада, лідер, президент Зеленський, обере своїм головнокомандувачем, і ми ефективно працюватимемо з генералом Сирським, як ми робили це раніше", – зазначила вона.

Як писав "Телеграф", президент України Володимир Зеленський провів розмову з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Підсумовуючи її, він зазначив, що Залужний йде у відставку.

Президент зауважив, що Збройні Сили України потребують змін, і починати треба вже зараз. Міністр оборони України Рустем Умєров підтримав рішення Зеленського, і наголосив, що 2024 рік потребує нових підходів і нових стратегій.

Нагадаємо, що новим Головнокомандувачем ЗСУ президент призначив генерал-полковника Сирського. Аргументував своє рішення його успішним досвідом захисту — Київська оборонна операція, а також наступу – Харківська визвольна операція.