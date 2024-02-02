"Всі були здивовані": Данілов висловився про технологічне переозброєння, на якому наполягає Залужний

Українські виробники зброї готові прискорити її випуск

Секретар Ради національної безпеки та оборони (РНБО) Олексій Данілов прокоментував слова головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Валерія Залужного про необхідність технологічного переозброєння армії. Вітчизняні виробники озброєння вже розробляють такі зразки, які приємно вражають.

Олексій Данілов розповів, що деякі екземпляри нового озброєння були представлені на закритій нараді, яка відбулася 1 лютого. В ефірі "Українського радіо" він назвав ці зразки вражаючими.

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"Всі були приємно здивовані технологічними новинками, які пропонували наші виробники", — сказав секретар РНБО.

Данілов зазначив, що серед них були не лише звичайні дрони. Виробники показали зразки підводних та надводних безпілотників, а також роботизовані системи. Незабаром українська армія зможе ними скористатися. Усі державні підприємства робитимуть все можливе, щоб якнайшвидше зміцнити ЗСУ новою зброєю.

Нагадаємо, що напередодні Головнокомандувач ЗСУ опублікував нову статтю в CNN, де розповів про важливість технологічного переозброєння. У колонці він вказав на необхідність розробки нової філософії війни. Багато уваги він приділив створенню високоефективної зброї та планам на 2024 рік.

Раніше "Телеграф" писав, як змінювалися завдання війни, виходячи зі статей Валерія Залужного. У новій він зосередився на важливості позбавлення від стереотипного мислення.

Також раніше "Телеграф" інформував про заяву Данілова щодо звільнення Залужного. Він поставив крапку у цьому питанні.