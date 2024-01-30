Домінувати не тільки в повітрі: як наземні дрони допомагають ЗСУ (відео)

Загалом наземні бойові дрони можна розділити на чотири види з різними задачами та характеристиками

Українські військові активно використовують дрони. Остання статистика стверджує, що для знищення російської техніки використали понад 2000 одиниць безпілотників за останні пів року. У порівнянні з даними про використання ворожих дронів, це число більше ніж у два рази.

Статистику наводить портал "Точний". Одночасно з тим видання BILD зазначає, що українська армія почала використовувати активно сухопутних роботів.

Названі чотири основні види для боїв. Додамо, що гусеничні дрони в ЗСУ також використовують для підвезення потрібного вантажу або евакуації поранених.

Безпілотники, що борються з мінами

Мінні трали пробивають отвори в мінних загородженнях росіян. Це може відбуватися так — вони тягнуть за собою шланг, який провокує спрацювання міни.

Безпілотники, що ставлять мінні загородження

Днями з'явилося відео, як невеликий наземний дрон на гусеницях розкладає радянські міни ТМ-62.

Дрони-камікадзе

Атакувати ворога не тільки з неба дозволяють саме дрони-камікадзе. Видання зазначає, що один з таких заїхав аж на 4 км вглиб ворожих позицій поблизу Авдіївки та підірвався під залізничним мостом.

Дрони-штурмовики

Серед таких безпілотних "Броненосець": американський кулемет М2 встановлюють на колісну платформу та можуть керувати ним дистанційно. По дорозі такий дрон може їхати 20 км/год, а по бездоріжжю 15 км/год. Він також має власну броню.

Раніше "Телеграф" розповідав про визначні успіхи українських дронів в повітрі. Різноманітними безпілотниками вражають цілі росіян, які коштують мільйони доларів, зокрема ЗРК "Тор".