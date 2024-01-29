Потрібні на передовій та у мирному житті. Київ отримає 100 нових дронів, які стануть у нагоді і ЗСУ

Дрони можна використовувати як мирні та як військові пташки

В Україні незабаром з’явиться новий тип безпілотників подвійного призначення. Його можна буде використовувати як у цивільному житті, так і на передовій на користь ЗСУ.

Про це повідомляє видання Deaidua. Йдеться про 100 БПЛА Trinity від німецького виробника безпілотних авіаційних систем Quantum-Systems, які компанія обіцяла поставити у листопаді 2023 року.

Тоді на зустрічі гендиректора компанії з головою КМДА Віталієм Кличком було обіцяно подарувати 100 подібних систем владі Києва. І ось стало відомо про закінчення підготовки перших операторів подібних до БПЛА.

Як уточнюють ЗМІ, йдеться про БПЛА в цілому мирного призначення, призначених для картографування, оцінки масштабів завданих природною стихією збитків та іншого. Але в умовах війни в Україні вони цілком можуть використовуватись і для військових цілей.

Як пише відомий український журналіст Андрій Цаплієнко, дрон Trinity Pro можна застосовувати як розвідувальний. Його характеристики дозволяють здійснювати вертикальний зліт та посадку, що полегшує запуск дрона, час польоту становить до 90 хвилин, а дальність – до 7,5 км. При цьому сам дрон важить лише 5,75 кг. Такі характеристики роблять Trinity Pro гарним розвідником тактичної ланки взвод-рота.

Тим часом російські окупанти намагаються використати свої дрони для встановлення на них ПТРК.