Невідомі БПЛА зупинили роботу одного з найважливіших аеропортів на півдні Росії: подробиці

Південь Росії опинився під ударом невідомих дронів

Через вечірній наліт невідомих безпілотників на Росію, після якого в сусідньому Тупасе сталася масштабна пожежа на нафтобазі, зупинив свою роботу аеропорт Сочі.

Як інформують російські ЗМІ, після прольоту невідомих БПЛА в районі аеропорту було оголошено план "килим", тобто відбулося закриття повітряного простору. Обмеження запровадили для "безпеки польотів цивільних судів".

При цьому наголошується, що зараз затримується приземлення чотирьох рейсів: із Москви, Саранська, Стамбула та Пензи. Ще кілька літаків не можуть вилетіти, йдеться про рейси в Пхукет, Дубай, Омськ, Шарм-ель-Шейх, Стамбул і Москву.

"На цей час, так, в обмеженому доступі працює аеропорт. Не приймають і не вилітають рейси", — сказала оператор служби підтримки аеропорту.

Як повідомлялося раніше, незадовго до цього в місті Туапсе пролунали вибухи, після яких сталося масштабне загоряння в районі місцевої нафтобази. На тлі цього російські telegram-канали повідомили про те, що в цьому районі зафіксовано активність невідомих БПЛА та роботу ППО.

Нагадаємо, що в ніч проти 21 січня в районі нафтового термінала Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, що мешкають неподалік порту, повідомляли про безпілотники.