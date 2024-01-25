Неизвестные БПЛА остановили работу одного из важнейших аэропортов на юге России: подробности

Юг России оказался под ударом неизвестных дронов

Из-за вечернего налета неизвестных беспилотников на Россию, после которого в соседнем Тупасе произошел масштабный пожар на нефтебазе, остановил свою работу аэропорт Сочи.

Как информируют российские СМИ, после пролета неизвестных БПЛА в районе аэропорта был объявлен план "ковер", то есть произошло закрытие воздушного пространства. Ограничения ввели для "безопасности полетов гражданских судов".

При этом отмечается, что сейчас задерживается приземление четырех рейсов: из Москвы, Саранска, Стамбула и Пензы. Еще несколько самолетов не могут вылететь, речь идет о рейсах в Пхукет, Дубай, Омск, Шарм-эль-Шейх, Стамбул и Москву.

"В данный момент, да, в ограниченном доступе работает аэропорт. Не принимают и не вылетают рейсы", — сказала оператор службы поддержки аэропорта.

Как сообщалось ранее, незадолго до этого в городе Туапсе, прозвучали взрывы, после которых произошло масштабное возгорание в районе местной нефтебазы. На фоне этого российские telegram-каналы сообщили о том, что в этом районе зафиксирована активность неизвестных БПЛА и работа ПВО.

Напомним, что в ночь на 21 января в районе нефтяного терминала Морского торгового порта в поселке Усть-Луга Ленинградской области произошел взрыв. Жители ближайших городов, живущих неподалеку от порта, сообщали о беспилотниках.