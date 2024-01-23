Совершенная атака: в чем прелесть удара ВСУ по порту Усть-Луга в России, объяснил эксперт

В первую очередь стратегической целью было нанести удар по российской промышленности и позициям РФ на рынке сжиженного газа

Удар украинских спецслужб по российскому порту на Балтийском море был совершенным. С помощью всего двух беспилотников все производственные линии прекратили работу, как и сам завод "Новатэк".

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный обозреватель Дмитрий Снегирев. По его словам, главной целью был удар по российской промышленности.

"Стоит отметить, что на момент удара там находились три российских судна под загрузку. Топливо поставлялось и для войск России. Но в первую очередь стратегической целью было нанести удар по российской промышленности и позициям РФ на рынке сжиженного газа", — сказал Снегирев.

Он считает, что РФ пыталась потеснить Штаты мировых и европейских рынков путем снижения цен через увеличение объемов поставок. С США и европейских партнеров, которые пытаются избавиться от зависимости от российского сжиженного газа, это не устраивало.

"Удар по внешнеэкономическим операциям РФ, без сомнения, нанесет серьезный ущерб российской стороне. В первую очередь уменьшит поступление валюты. Ну и, второе, это все-таки завод: кроме газового конденсата, он производит горюче-смазочные материалы не только на экспорт, но и для внутреннего потребителя — для нужд российской армии.

А учитывая, что Россия то и дело пытается пугать страны Запада возможностью военной эскалации вблизи границ с Финляндией, это сводит на нет способность российской стороны влиять на этот регион, дестабилизировать ситуацию в Европе в целом и на флангах стран НАТО. То есть это удар на опережение. Проверили возможности российской стороны по прикрытию стратегических объектов. Оказалось, что они абсолютно "дырявые", — подчеркнул военный эксперт.

Он также добавил, что этот удар нанес и имиджевые потери РФ. В очередной раз мир убедился, что у России совсем не прикрыты стратегические объекты энергетического комплекса.

"Российская система обеспечения топлива несовершенна даже в тыловых районах, таких как Санкт-Петербург, который расположен вблизи границы со странами НАТО. Это дает основания полагать, что российская система поставки топлива неэффективна в моменте противодействия внешним угрозам", — подытожил собеседник издания.

Справка: ПАО "Новатэк" — крупнейший независимый производитель природного газа в России. Компания специализируется на добыче и переработке природного газа, нефти и нефтепродуктов. Кроме того, эта компания является ключевым игроком в сфере энергетических проектов и экспорта энергоносителей. Ее деятельность включает этапы добычи, транспортировки, переработки и экспорта энергоносителей.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: Порт на Балтийском море был лакомым куском: какие потери несет Россия после атаки СБУ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после атаки по "Усть-Луга Ойл" в Ленинградской области РФ вынуждена перекидывать с фронта свое ПВО.