Досконала атака: у чому краса удару ЗСУ по порту Усть-Луга в Росії, пояснив експерт

Насамперед стратегічною ціллю було завдати удару по російській промисловості та позиціях РФ на ринку зрідженого газу

Удар українських спецслужб по російському порту на Балтійському морі був досконалим. За допомогою двох безпілотників всі виробничі лінії припинили роботу, як і сам завод "Новатек".

Таку думку "Телеграфу" висловив військовий оглядач Дмитро Снєгирьов. За його словами, головною метою був удар по російській промисловості.

"Варто зазначити, що на момент удару там знаходилися три російські судна під завантаження. Паливо постачалося і для військ Росії. Але в першу чергу стратегічною ціллю було завдати удар по російській промисловості та позиціях РФ на ринку скрапленого газу", — сказав Снєгирьов.

Він вважає, що РФ намагалася потіснити Штати світових та європейських ринків шляхом зниження цін через збільшення обсягів поставок. США та європейських партнерів, які намагаються позбутися залежності від російського зрідженого газу, це не влаштовувало.

"Удар по зовнішньоекономічних операціях РФ, без сумніву, завдасть серйозних збитків російській стороні. В першу чергу зменшить надходження валюти. Ну і, друге, це все ж таки завод: крім газового конденсату, він виробляє паливно-мастильні матеріали не тільки на експорт, а й для внутрішнього споживача — для потреб російської армії.

А враховуючи, що Росія раз у раз намагається лякати країни Заходу можливістю військової ескалації поблизу кордонів з Фінляндією, це зводить нанівець спроможність російської сторони впливати на цей регіон, дестабілізувати ситуацію в Європі в цілому і на флангах країн НАТО. Тобто це удар на випередження. Перевірили можливості російської сторони щодо прикриття стратегічних об'єктів. Виявилося, що вони абсолютно "діряві", — підкреслив військовий експерт.

Він також додав, що цей удар завдав і іміджевих втрат РФ. Вкотре світ переконався, що в Росії зовсім не прикриті стратегічні об’єкти енергетичного комплексу.

"Російська система забезпечення палива недосконала навіть у тилових районах, таких як Санкт-Петербург, який розташований поблизу кордону з країнами НАТО. Це дає підстави вважати, що російська система постачання палива є неефективною у моменті протидії зовнішнім загрозам", — підсумував співрозмовник видання.

Довідка: ПАТ "Новатек" — найбільший незалежний виробник природного газу в Росії. Компанія спеціалізується на видобутку та переробці природного газу, нафти та нафтопродуктів. Крім того, ця компанія є ключовим гравцем у сфері енергетичних проектів та експорту енергоносіїв. Її діяльність включає етапи видобутку, транспортування, переробки та експорту енергоносіїв.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: Порт на Балтійському морі був ласим шматком: які втрати зазнає Росія після атаки СБУ.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після атаки на "Усть-Луга Ойл" в Ленінградській області РФ змушена перекидати з фронту своє ППО.