Bloomberg: удари українських БПЛА повністю зупинили завод "Новатека" в Усть-Лузі

Це єдиний завод російської компанії, який працює на експорт нафти та нафтопродуктів

Внаслідок удару українських безпілотників по терміналу порту Усть-Луга у Ленінградській області Росії повністю зупинилася робота заводу компанії "Новатек", який належить однойменній російській компанії. Саме це підприємство було мішенню удару, який завдали БПЛА в ніч з 20 на 21 січня.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на офіційну інформацію від компанії. Коли завод знову почне роботу, наразі невідомо.

Як пише видання, на заводі компанії зараз зупинено усі технологічні процеси через "зовнішній вплив" та пожежу. Постраждалих внаслідок атаки, яка була спецоперацією українських спецслужб, немає.

Завод займається перероблюванням стабільного газового конденсату, яка постачається з Пурівського заводу компанії, на нафту та нафтопродукти. Також він відвантажує перероблене через морський порт Усть-Луга. Неподалік від заводу – спеціальний термінал, де зберігається готова продукція. А ще – це єдиний завод "Новатеку", який працює на експорт.

Компанія, доречі, належить друзям російського диктатора Володимира Путіна, олігархам Генадію Тимченку та Леоніду Міхельсону, а також корпорації "Газпром". За минулий рік завод тільки по офіційним даним переробив понад 7 млн конденсату, усе вироблене ним пішло на експорт в інші країни.

Нагадаємо, що у ніч на 21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, які живуть неподалік порту, повідомляли про безпілотники.

Пізніше там почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб.

Раніше "Телеграф" писав, що у російській Тулі ввечері 20 січня сталась незрозуміла "бавовна", яка переполошила жителів міста. Вибухи спочатку пролунали в Киріївському та інших населених пунктах на південь від Тули, а пізніше дісталися й до самого міста.