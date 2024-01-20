Під Брянськом, де другу добу гасять пожежу на нафтобазі, пролунали нові вибухи

Росіян вибухи будять другу ніч поспіль

У місті Клинці Брянської області Росії, де палає пожежа на нафтобазі після атаки БПЛА 19 січня, знову пролунали вибухи. Влада заявила, що над районом нібито було знищено український безпілотний літальний апарат літакового типу.

Про це повідомив губернатор Брянської області Олександр Богомаз. Він додав, що "постраждалих та руйнувань внаслідок відбитої атаки немає".

О 6:26 місцеві Telegram-канали повідомили, що "у Клинцях знову голосно". Незабаром росЗМІ написали, що за заявою міноборони РФ, ППО нібито збило безпілотник. Ні постраждалих, ні руйнувань за заявою відомства немає, але на місці працюють екстрені служби.

Важливо мати на увазі, що російська влада та підконтрольні їй ЗМІ регулярно подають спотворену інформацію, тому реальна картина може кардинально відрізнятися від їхніх заяв.

Нагадаємо, 19 січня нафтобаза в Клинцях Брянської області та Тамбовський пороховий завод зазнали атаки БПЛА. Джерела в українських спецслужбах повідомили, що їх атакували українські безпілотники. Обидві атаки є успішною операцією Головного управління розвідки Міноборони. Будівля заводу зазнала пошкоджень, а на нафтобазі вогонь охопив 1 тисячу квадратних метрів, спалахнули всі чотири резервуари з бензином, росіяни ліквідують наслідки другу добу.