В МАГАТЕ прокинулися та заявили, що мінування ядерного об'єкта – це дуже небезпечно

Російські терористи вчергове засипали мінами тимчасово окуповану ними Запорізьку атомну електростанцію. У 2023 році після скандалу терористам довелося зняти міни, але тепер вони їх повернули, що помітили навіть у МАГАТЕ.

Про це йдеться у заяві Генерального директора Агентства Рафаеля Гроссі. За його словами, мінні загородження знову встановлені терористами по периметру ЗАЕС.

"Міни по периметру ЗАЕС, у буферній зоні між внутрішньою та зовнішньою огорожею об'єкта, які раніше були виявлені командою МАГАТЕ та вилучені в листопаді 2023 року, тепер знову на місці. Це закрита зона, недоступна для робочого персоналу станції", – сказано у повідомленні.

Дії російських терористів обурили інспекторів МАГАТЕ та керівника Агентства, який заявив, що мінування ядерного об'єкта суперечить стандартам безпеки МАГАТЕ. Проте не помітно, щоб російські терористи дослухалися до його заяви.

Раніше "Телеграф" розповідав, що доктор фізико-математичних наук, колишній працівник Інституту ядерних досліджень НАНУ Людвіг Литвинський спрогнозував, що буде, якщо росіяни влаштують теракт на ЗАЕС. На його думку, навіть у разі найгіршого сценарію апокаліпсису не відбудеться.

На станції постійно стаються інциденти, кожен з яких може призвести до аварії. Наприклад, ввечері 1 грудня відбувся обрив лінії електропередачі "Запорізька ТЕС — Феросплавна" напругою 330 кВ. Через неї станція отримувала живлення від української енергосистеми. Виникла загроза радіаційній безпеці, але зусиллям українських фахівців їй вдалося запобігти.