Оккупанты снова засыпали Запорожскую АЭС минами: даже МАГАТЕ возмутилось

В МАГАТЭ проснулись и заявили, что минирование ядерного объекта – это очень опасно

Российские террористы в очередной раз засыпали минами временно оккупированную ими Запорожскую атомную электростанцию. В 2023 году после скандала террористам пришлось снять мины, но теперь они их вернули, что заметили даже в МАГАТЭ.

Об этом говорится в заявлении Генерального директора Агентства Рафаэля Гросси. По его словам, минные заграждения снова установлены террористами по периметру ЗАЭС.

"Мины по периметру ЗАЭС, в буферной зоне между внутренним и внешним ограждением объекта, которые ранее были обнаружены командой МАГАТЭ и изъяты в ноябре 2023 года, теперь снова на месте. Это закрытая зона, недоступная для рабочего персонала станции", – сказано в сообщении.

Действия российских террористов возмутили инспекторов МАГАТЭ и руководителя Агентства, который заявил, что минирование ядерного объекта противоречит стандартам безопасности МАГАТЭ. Однако не заметно, чтобы российские террористы прислушивались к его заявлению.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что доктор физико-математических наук, бывший работник Института ядерных исследований НАНУ Людвиг Литвинский спрогнозировал, что будет, если россияне устроят теракт на ЗАЭС. По его мнению, даже в случае худшего сценария апокалипсиса не состоится.

На станции постоянно случаются инциденты, каждый из которых может привести к аварии. К примеру, вечером 1 декабря произошел обрыв линии электропередачи "Запорожская ТЭС — Ферросплавная" напряжением 330 кВ. Через нее станция получала питание от украинской энергосистемы. Возникла угроза радиационной безопасности, но усилиями украинских специалистов ей удалось предотвратить.