Росіяни особливо тиснуть на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

Ситуація під Авдіївкою критична

Триває 696-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 19 січня на фронтах сталося 103 бойові зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Авдіївському та Лиманському напрямках.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Лиманському напрямку відбито 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області. Ще 15 атак наші воїни відбили у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.

Ситуація на Лиманському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника. Це сталося поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, а наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Минулої доби вони відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. За добу було відбито 12 атак.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Шахтарському напрямку наші захисники відбили одну атаку. Бій відбувся на південь від Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки. Росіяни атакували на захід від Вербового Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби росіяни здійснили 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.

Ситуація на Херсонському напрямку на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", на Заході не виключають, що на літо Росія може планувати новий великомасштабний наступ на всій лінії фронту і, можливо, під Києвом. Метою Кремля, як і раніше, буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.