Росіяни особливо тиснуть на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)
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Ситуація під Авдіївкою критична
Триває 696-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за добу 19 січня на фронтах сталося 103 бойові зіткнення. Найактивніше ворог атакує на Авдіївському та Лиманському напрямках.
На Куп’янському напрямку наші захисники відбили 12 атак ворога. Бої точилися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Табаївка та Берестове Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.
На Лиманському напрямку відбито 10 атак окупантів біля Тернів, Ямполівки, Верхньокам’янського Донецької області. Ще 15 атак наші воїни відбили у районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області.
На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки противника. Це сталося поблизу Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області.
На Авдіївському напрямку росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, а наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Минулої доби вони відбили 14 атак ворога в районі Авдіївки та ще 19 атак південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.
На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога біля Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області. За добу було відбито 12 атак.
На Шахтарському напрямку наші захисники відбили одну атаку. Бій відбувся на південь від Золотої Ниви Донецької області.
На Запорізькому напрямку українські захисники відбили 3 атаки. Росіяни атакували на захід від Вербового Запорізької області.
На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи із позицій. Минулої доби росіяни здійснили 10 безуспішних штурмів позицій наших військ.
Як повідомляв "Телеграф", на Заході не виключають, що на літо Росія може планувати новий великомасштабний наступ на всій лінії фронту і, можливо, під Києвом. Метою Кремля, як і раніше, буде повне захоплення Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.