Рука Кремля? Фінляндія може призупинити виготовлення снарядів для України через страйк

Страйк торкнеться чотирьох заводів, які виробляють боєприпаси та порох для них

Фінляндія може призупинити постачання Україні боєприпасів через страйки на важливому оборонному підприємстві. Як мінімум чотири заводи фінської компанії Nammo зупиняться на два дні через страйк 350 з 450 робітників.

Про це повідомляє фінське видання Yle. Газета нагадує, що Nammo залучена до постачання боєприпасів Збройним силам України.

Генеральний директор Nammo Раймо Хеласмякі не виключив, що страйки, заплановані на 1 та 2 лютого, вплинуть на темпи виготовлення снарядів для України. Причина у тому, що чотири заводи з виробництва боєприпасів та пороху будуть стояти два дні, а зупинка із подальшим виходом назад на проєктну потужність займе деякий час.

Хеласмякі зазначив, що підприємства компанії не постачають Україні снаряди безпосередньо. Але їх купують Сили оборони, після чого боєприпаси експортуються.

Міністерство оборони Фінляндії тим часом стверджує, що попри страйки та призупинення роботи заводів жодним чином не вплине на кількість та якість поставок боєприпасів для України. Також зазначається, що про страйки було відомо раніше, їх анонсував індустріальний союз, а причиною вказано нібито програму уряду з реформування ринку праці.

Як раніше писав "Телеграф", одна з найбільших проблем України на полі бою – це нестача артилерійських снарядів. В забезпеченні снарядами Україні зараз допомагає Німеччина, яка укладає контракт за контрактом, щоб Збройні сили України отримували боєприпаси; на 2024 рік мова може йти щонайменше про кілька сотень тисяч снарядів.

Окрім того, ЗСУ отримують сучасні боєприпаси з різних країн. Зокрема, йдеться про 125-мм танкові снаряди HE FS TK виробництва Пакистану.

Нарешті, у наступному році Україна планує розпочати власне серійне виробництво снарядів стандарту НАТО – тобто калібру 155 міліметрів. Зразки цих боєприпасів вже проходять державні випробування, але є велика проблема із потрібними для таких снарядів порохами.