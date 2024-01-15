Покривають весь дефіцит: у ГУР розповіли, скільки снарядів КНДР передала Росії

Найактивніше північнокорейці допомагали Путіну боєприпасами восени

Кількість боєприпасів, які передає КНДР окупантам, покриває дефіцит РФ. Самостійно агресор не міг би його покрити.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв’ю "РБК-Україна". За його даними, йдеться про мільйон снарядів.

"Найбільш активні постачання боєприпасів з території Північної Кореї здійснювалися впродовж вересня, жовтня та листопада. Основний боєприпас, який постачається з КНДР – це 122 мм і 152 мм. За нашими оцінками, йдеться приблизно про один мільйон таких артилерійських боєприпасів, які були поставлені до Російської федерації. Це якраз той дефіцит, який має Москва по снарядах, і не може покрити за рахунок власного виробництва", — сказав він.

При цьому в розвідці поки що не підтверджують і не спростовують інформацію США про те, що Росія нібито отримала балістичні ракети від КНДР і що нібито двічі вона вже їх запускала по Україні.

"Ми збираємо всю інформацію, яка є на сьогодні – про те, що постачається з Північної Кореї. Будуть підтверджені дані – тоді будемо говорити", — каже Скібіцький.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що КНДР зухвало прокоментувала звинувачення у передачі балістичних ракет Росії.