Покрывают весь дефицит: в ГУР рассказали, сколько снарядов КНДР передала России

Активнее всего северокорейцы помогали Путину боеприпасами осенью

Количество боеприпасов, которое передает КНДР оккупантам, покрывает дефицит РФ. Самостоятельно агрессор не мог бы его покрыть.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина". По его данным, речь идет о миллионе снарядов.

"Самые активные поставки боеприпасов с территории Северной Кореи осуществлялись в течение сентября, октября и ноября. Основной боеприпас, поставляемый из КНДР – это 122 мм и 152 мм. По нашим оценкам, речь идет примерно об одном миллионе таких артиллерийских боеприпасов, которые были поставлены в Россию. Это как раз тот дефицит, который испытывает Москва по снарядам, и не может покрыть за счет собственного производства", — сказал он.

При этом в разведке пока не подтверждают и не опровергают информацию США о том, что Россия якобы получила баллистические ракеты от КНДР и что якобы дважды она уже их запускала по Украине.

"Мы собираем всю информацию, которая есть на сегодняшний день – о том, что поставляется из Северной Кореи. Будут подтвержденные данные – тогда будем говорить", — говорит Скибицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что КНДР дерзко прокомментировала обвинение в передаче баллистических ракет России.