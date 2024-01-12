Удары РФ корейскими ракетами: КНДР дерзко прокомментировала обвинение

Виновных нашли не у себя

Северная Корея (КНДР) отреагировала на информацию о том, что прямые доказательства использования Россией их ракет во время атак на Украину. Прямого возражения, как и подтверждения, не было, ведь эту информацию в КНДР считают "необоснованной"

Такое заявление сделал представитель КНДР в ООН Ким Сон, который словно списанными с путинских методик фразами лавировал в этом вопросе. Слова северокорейского дипломата опубликовало KCNA.

Северная Корея "не испытывает необходимости комментировать каждое необоснованное обвинение США", более того, считает, что именно Соединенные Штаты Америки являются причиной войны России против Украины. Мол, интерес Вашингтона ослабить военный потенциал РФ и расшить НАТО. Поэтому США, вместо того чтобы обеспечивать мир в мире, произвольно разрушают его.

"США привлекли КНДР, которая не имеет никакого отношения к обсуждению пунктов повестки дня. Это яркое отражение их тяжелого положения в затруднительном положении и лишь показывает их недостаточную мощь и средства в стратегической конфронтации с Россией", — сказал Ким Сон.

Ранее "Телеграф" писал, что Северная Корея может продать России баллистические ракеты нового типа. Это станет дополнением к предполагаемым поставкам баллистических ракет малой дальности.