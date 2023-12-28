Камишін: Україна планує виробляти власні 155-мм снаряди, але є умова

Україна може виробляти такі снаряди, але не має найважливішого компонента для них

У наступному році Україна планує розпочати власне серійне виробництво снарядів стандарту НАТО – тобто калібру 155 міліметрів. Зразки цих боєприпасів вже проходять державні випробування, але є велика проблема із потрібними для таких снарядів порохами.

Про це 27 грудня заявив на зустрічі із представниками ЗМІ міністр з питань стратегічної промисловості Олександр Камишін. За його словами, не все в цьому питанні залежить від України.

Він зазначив, що налагодження виробництва снарядів в Україні в першу чергу залежить від постачання потрібних порохів виробниками в країнах НАТО. Але ці порохи зараз дефіцит, оскільки усі держави НАТО кинулися виготовляти снаряди.

"Частину елементів ми освоїли. Але, на жаль, в цьому калібрі ми залежимо від постачання дефіцитних порохів, яких ніколи Україна не виробляла", – резюмував він.

З усім тим, на думку Камишіна, у 2024 році з'являться 155-мм снаряди, які будуть серійно вироблені в Україні. Але поки що не схоже, що це буде велика кількість снарядів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна має дефіцит снарядів, але в Міноборони придумали, чим це виправити. На допомогу прийшли технології. Було ухвалено рішення вирішувати питання цієї нестачі шляхом створення потужного виробництва БПЛА.

Також ми повідомляли про те, що у ЗСУ розповіли, яка зброя найефективніша проти росіян.