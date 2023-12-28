Камышин: Украина планирует производить собственные 155-мм снаряды, но есть нюанс

Украина может производить такие снаряды, но не имеет важнейшего компонента для них

В следующем году Украина планирует начать собственное серийное производство снарядов стандарта НАТО – то есть калибра 155 миллиметров. Образцы этих боеприпасов уже проходят государственные испытания, но существует большая проблема с нужными для таких снарядов порохами.

Об этом 27 декабря заявил на встрече с представителями СМИ министр по вопросам стратегической промышленности Александр Камышин. По его словам, не все в этом вопросе зависит от Украины.

Он отметил, что налаживание производства снарядов в Украине в первую очередь зависит от поставок нужных порохов производителями в странах НАТО. Но эти порохи сейчас дефицит, поскольку все государства НАТО бросились производить снаряды.

"Часть элементов мы освоили. Но, к сожалению, в этом калибре мы зависим от поставок дефицитных порохов, которых никогда Украина не производила", – резюмировал он.

Со всем тем, по мнению Камышина, в 2024 году появятся 155-мм снаряды, которые будут серийно произведены в Украине. Но пока не похоже, что это будет большое количество снарядов.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Украины есть дефицит снарядов, но в Минобороны придумали, чем это исправить. На помощь пришли технологии. Было принято решение решать вопрос этого недостатка путем создания мощного производства БПЛА.

Также мы сообщали о том, что в ВСУ рассказали, какое оружие самое эффективное против россиян.