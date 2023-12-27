Украина наращивает производство боеприпасов: уже есть значительные результаты

По некоторым позициям производство выросло колоссально

Украинская промышленность в 2023 году значительно нарастила производство боеприпасов. В частности, производство минометных снарядов выросло в 42 раза.

Об этом на брифинге заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. По его словам, выросло также и производство артиллерийских снарядов — в 2,5 раза.

"Могу сказать, что у нас есть значительный рост по номенклатуре минометных выстрелов, это рост в 42 раза, рост по артиллерийским снарядам почти в 3 раза и работаем над тем, чтобы расти дальше", — сказал Камышин.

Кроме того, в Украине начали производить снаряды калибра 125 и 73 мм, выстрелы ВОГ-17 и ВОГ-25, боеприпасы для БПЛА, патроны для стрелкового оружия.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Украины дефицит снарядов, но в Минобороны придумали, чем это исправить. На помощь пришли технологии. Было принято решение решать вопрос этой нехватки путем создания мощного производства БПЛА.

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