Україна нарощує виробництво боєприпасів: вже є значні результати

По деяким позиціям виробництво зросло колосально

Українська промисловість 2023 року значно наростила виробництво боєприпасів. Зокрема, виробництво мінометних снарядів зросло у 42 рази.

Про це на брифінгу заявив міністр із питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. За його словами, зросло також виробництво артилерійських снарядів — у 2,5 рази.

"Можу сказати, що у нас є значне зростання по номенклатурі мінометних пострілів, це зростання у 42 рази, зростання по артилерійських снарядах майже в 3 рази і працюємо над тим, щоб зростати далі", — сказав Камишін.

Крім того, в Україні почали виробляти снаряди калібру 125 мм та 73 мм, постріли ВОГ-17 та ВОГ-25, боєприпаси для БПЛА, патрони для стрілецької зброї.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Україна має дефіцит снарядів, але в Міноборони придумали, чим це виправити. На допомогу прийшли технології. Було ухвалено рішення вирішувати питання цієї нестачі шляхом створення потужного виробництва БПЛА.

Також ми повідомляли про те, що у ЗСУ розповіли, яка зброя найефективніша проти росіян.