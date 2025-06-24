По Дніпру вдарили балістикою, є загиблі та постраждалі (фото) - оновлюється

У місті пролунало щонайменше чотири вибухи

У Дніпрі у вівторок, 24 червня, пролунали потужні вибухи. Попередньо місто атакували балістичними ракетами.

Про вибухи повідомляє кореспондент "Телеграфу". Над Дніпром вже здійнявся стовп диму.

12:15 В ОВА повідомили, що ворог атакував кілька локацій по місту, пошкоджено цивільну інфраструктуру. На жаль, у всіх місцях влучань є загиблі та поранені, їхню кількість не уточнювали. Однак мер міста Борис Філатов зазначив, що офіційно підтверджено смерть однієї людини.

Від прильотів балістики постраждали гуртожиток, гімназія, адмінбудівля, міська лікарня, поліклініка. Чимало руйнувань завдано у приватному секторі. Також пошкоджено 14 шкіл та дитячих садків.

Додамо, що, за даними ОВА, від удару росіян також постраждало і місто Самар. Наразі без подробиць.

"Дніпро під обстрілом балістики. У місті лунають сильні вибухи", — пишуть монітори.

Місцеві ЗМІ пишуть, що одна з ракет влучила поруч з потягом "Одеса-Дніпро" на вокзалі. Дехто пише про пряме влучання у поїзд, але офіційно це початково не підтверджували.

Об 11:20 монітори повідомили про повторні пуски ракет у напрямку Дніпра. Ракети змінили напрямок, вибухи пролунали на Сумщині.

У Дніпрі пролунали вибухи

Вибух у Дніпрі

Зазначається, що пуски балістичних ракет здійснювали з Таганрогу. У Дніпрі пролунало щонайменше 6 вибухів. Наслідки атаки уточнюються. Попередньо було застосовано 4-х балістичні ракети Іскандер-М.

"Ворог атакував Дніпро. Пролунала серія вибухів. Інформацію щодо наслідків уточнюємо. Повітряна тривога триває. Будьте у безпечному місці до відбою", — написав голова ОДА Дніпропетровщини Сергій Лисак.

Вибух у Дніпрі

Додамо, російські військкори вже повідомляють про атаку на Дніпро, однак не знають, куди наразі ракети вдарили.

"Просто для розуміння, що росіяни сама не знає поки, куди в Дніпрі вдарила. Не дійшла методичка. Що це означає? Що били аби вдарити. Терор триває", — написав керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Що пишуть в Росії про вибух у Дніпрі

Нагадаємо, росіяни вдарили по Сумській області, вбивши трьох людей, зокрема й 8-річну дитину. Близько опівночі 24 червня російські війська здійснили масовану атаку безпілотниками по одному з сіл Верхньосироватської громади Сумського району.

Раніше "Телеграф" розповідав, що російські окупанти в ніч на 23 червня атакувати Київ та Білу Церкву балістичними ракетами.