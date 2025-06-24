У Харкові гриміли вибухи: місто атакували ударні безпілотники, є пошкодження та постраждалі

Є наслідки падіння уламків збитих БПЛА, а також прямі влучання безпілотників

У Харкові вночі на 24 червня прогриміли вибухи. Місто атакували російські ударні безпілотники, внаслідок атаки було пошкоджено житлові будинки, лікарню та цивільне підприємство, виникла пожежа, є постраждалий. Загалом у місті нарахували не менше шести вибухів.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов. За його даними, є наслідки падіння уламків збитих БПЛА, а також прямі влучання безпілотників, в тому числі у підприємство.

"Попередньо, один з прильотів стався у приватному секторі, поблизу лікарні у Немишлянському районі — у найближчих будівлях вибиті шибки. Також під атакою ворожих безпілотників було цивільне підприємство. Є інформація про влучання на територію приватного будинку. На місці влучання по цивільному підприємству пожежа. У Немишлянському районі є один постраждалий", – написав Терехов у серії дописів щодо наслідків атаки.

Інформацію підтвердив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов. За його словами, мішенню ворог обрав цивільне підприємство у Немишлянському районі. При цьому один з безпілотників впав неподалік у житловій забудові, вибух пошкодив вікна будинків. Другий впав та не здетонував.

"На цю хвилину відомо про "прильоти" трьох БпЛА по території цивільного підприємства в Немишлянському районі. На місці влучань працюють фахівці ДСНС", – написав керівник ОВА.

Терехов та Синєгубов також повідомили, що на місто йде ще одна група безпілотників. За даними моніторингових каналів, БПЛА запустили з району Бєлгорода. Харків'ян просять перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Нагадаємо, у ніч на 23 червня Росія обстріляла Київ та Київську область. В результаті виникли пожежі та руйнування, одна людина загинула, ще 8 поранено. Найбільше постраждали Білоцерківщина та Бучанщина. На жаль, під час повторного російського обстрілу було травмовано двох рятувальників. У Білій Церкві виникла пожежа у 2-поверховому будинку готелю, в якому розташована приватна лікарня. Надзвичайники евакуювали 6 тяжкохворих пацієнтів.