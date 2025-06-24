В Харькове гремели взрывы: город атаковали ударные беспилотники, есть повреждения и пострадавшие

Есть последствия падения обломков сбитых БПЛА, а также прямые попадания беспилотников

В Харькове в ночь на 24 июня прогремели взрывы. Город атаковали российские ударные беспилотники, в результате атаки были повреждены жилые дома, больница и гражданское предприятие, возник пожар, есть пострадавший. В общей сложности в городе насчитали не менее шести взрывов.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. По его данным, есть последствия падения обломков сбитых БПЛА, а также прямые попадания беспилотников, в том числе в предприятие.

"Предварительно, один из прилетов произошел в частном секторе, вблизи больницы в Немышлянском районе — в ближайших зданиях выбиты стекла. Также под атакой вражеских беспилотников было гражданское предприятие. Есть информация о попадании на территорию частного дома. На месте попадания по гражданскому предприятию пожар. В Немышлянском районе есть один пострадавший", – написал Терехов в серии сообщений о последствиях атаки.

Информацию подтвердил руководитель Харьковской ОВА Олег Синегубов. По его словам, мишенью враг избрал гражданское предприятие в Немышлянском районе. При этом один из беспилотников упал недалеко от жилой застройки, взрыв повредил окна домов. Второй упал и не сдетонировал.

"На данный момент известно о "прилетах" трех БПЛА по территории гражданского предприятия в Немышлянском районе. На месте попаданий работают специалисты ГСЧС", — написал руководитель ОВА.

Терехов и Синегубов также сообщили, что на город идет еще одна группа беспилотников. По данным мониторинговых каналов, БПЛА были запущены из района Белгорода. Харьковчан просят находиться в укрытиях отбоя воздушной тревоги.

Напомним, в ночь на 23 июня Россия обстреляла Киев и Киевскую область. В результате возникли пожары и разрушения, один человек погиб, еще 8 ранены. Больше всего пострадали Белоцерковщина и Бучанщина. К сожалению, во время повторного российского обстрела были травмированы два спасателя. В Белой Церкви возник пожар в 2-этажном доме отеля, в котором расположена частная больница. Чрезвычайники эвакуировали 6 тяжелобольных пациентов.