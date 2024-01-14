Швеція виготовить більше 155-мм снарядів для ЗСУ: подробиці угоди

Нова угода оформлена в рамках програми зі збільшення зусиль у сфері виготовлення боєприпасів

Швеція підписала угоду з компанією Nammo, яка займається виробництвом боєприпасів. Угода, підписана Управлінням матеріального забезпечення оборони (FMV) Швеції, спрямована на збільшення обсягів виробництва 155-мм боєприпасів, в тому числі для України, та забезпечення безпеки постачань.

Про це повідомив керівник напряму озброєнь FMV Йонас Лоцне, сказано в офіційному пресрелізі на сайті Управління. Фінансування нової угоди частково здійснює Європейський Союз, частково – Швеція.

"Зараз ми робимо наступний важливий крок, щоб прискорити інвестиції у виробничі потужності галузі. Це скоротить терміни поставок, підвищить нашу спроможність надавати підтримку Україні та водночас зміцнить надійність поставок артилерійських боєприпасів у Швеції та Північному регіоні в довгостроковій перспективі", – сказав він.

Ініціатива є одним з кроків комплексних зусиль зі збільшення виробництва артилерійських боєприпасів і забезпечення подальшої підтримки України в рамках програми оборонної співпраці Північних країн NORDEFCO (Північноєвропейське оборонне співробітництво). Цю програму очолює саме Швеція.

Як раніше писав "Телеграф", одна з найбільших проблем України на полі бою – це нестача артилерійських снарядів. В забезпеченні снарядами Україні зараз допомагає Німеччина, яка укладає контракт за контрактом, щоб Збройні сили України отримували боєприпаси; на 2024 рік мова може йти щонайменше про кілька сотень тисяч снарядів.

Окрім того, ЗСУ отримують сучасні боєприпаси з різних країн. Зокрема, йдеться про 125-мм танкові снаряди HE FS TK виробництва Пакистану.

Нарешті, у наступному році Україна планує розпочати власне серійне виробництво снарядів стандарту НАТО – тобто калібру 155 міліметрів. Зразки цих боєприпасів вже проходять державні випробування, але є велика проблема із потрібними для таких снарядів порохами.