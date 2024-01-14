Швеция изготовит более 155-мм снарядов для ВСУ: подробности сделки

Новое соглашение оформлено в рамках программы по увеличению усилий в сфере изготовления боеприпасов

Швеция подписала соглашение с компанией Nammo, занимающейся производством боеприпасов. Соглашение, подписанное Управлением материального обеспечения обороны (FMV) Швеции, направлено на увеличение объемов производства 155-мм боеприпасов, в том числе для Украины, и обеспечение безопасности поставок.

Об этом сообщил руководитель направления вооружений FMV Йонас Лоцне, говорится в официальном прессрелизе на сайте Управления. Финансирование нового соглашения частично осуществляет Европейский Союз, частично Швеция.

"Сейчас мы делаем следующий важный шаг, чтобы ускорить инвестиции в производственные мощности отрасли. Это сократит сроки поставок, повысит нашу способность оказывать поддержку Украине и укрепит надежность поставок артиллерийских боеприпасов в Швеции и Северном регионе в долгосрочной перспективе", – сказал он.

Инициатива является одним из шагов комплексных усилий по увеличению производства артиллерийских боеприпасов и дальнейшей поддержке Украины в рамках программы оборонного сотрудничества Северных стран NORDEFCO (Североевропейское оборонное сотрудничество). Эту программу возглавляет именно Швеция.

Как ранее писал "Телеграф", одна из самых больших проблем Украины на поле боя – это недостаток артиллерийских снарядов. В обеспечении снарядами Украине сейчас помогает Германия, заключающая контракт за контрактом, чтобы Вооруженные силы Украины получали боеприпасы; на 2024 год речь может идти по меньшей мере о нескольких сотнях тысяч снарядов.

Кроме того, ВСУ получают современные боеприпасы из разных стран. В частности, речь идет о 125-мм танковых снарядах HE FS TK производства Пакистана.

Наконец, в следующем году Украина планирует начать собственное серийное производство снарядов стандарта НАТО – то есть калибра 155 миллиметров. Образцы этих боеприпасов уже проходят государственные испытания, но существует большая проблема с нужными для таких снарядов порохами.