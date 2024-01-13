Россияне все чаще применяют на фронте боевые отравляющие газы: подробности от ВСУ

Вещества раздражающего действия "доставляют" разными снарядами

Российская армия все чаще применяет на фронте боеприпасы с ядовитыми химическими веществами, которые начали активно использовать с декабря, и эта динамика растет. Каждый день фиксируется до 10 таких случаев, а всего за январь 2024 года уже известно о 51 применении боевых ядовитых газов оккупантами против Сил обороны.

Об этом Генеральный штаб Украины сообщает в Фейсбуке. Общее количество случаев применения запрещенных боеприпасов достигло 626.

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В Генштабе также объяснили, как именно оккупанты применяют боевые ядовитые газы. Они это делают разными способами, в том числе и с использованием дронов.

"Чаще всего враг использует гранаты, такие как К-51, РГР, которые сбрасывает с БПЛА. Однако, применяются и самодельные взрывные устройства, снаряженные веществами раздражающего действия. А также осуществляются артиллерийские обстрелы снарядами с содержанием химически опасных веществ. 14 декабря 2023 г. выявлено применение нового типа специальных газовых гранат РГ-ВО с содержанием химического вещества CS", — говорится в сообщении.

Из 626 случаев на данный момент только 36 были документированы. Группы радиационной, химической, биологической разведки из состава воинских частей Командования сил поддержки совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) будут проводить следственные действия в рамках уголовного производства.

Отметим, что Конвенция ООН о химическом оружии запрещает использование каких-либо ядовитых веществ в ходе боевых действий. Применяя их, РФ в очередной раз нарушает международные нормы.

Ранее "Телеграф" писал об использовании врагом аэрозольной гранаты К-51. Это советская разработка, содержащая в корпусе вещество раздражающего действия. Обычно такие гранаты враг сбрасывает на позиции сил обороны с дронов.