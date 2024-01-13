Россияне усиленно давят на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)
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Наши воины защищают каждый метр украинской земли
Идет 689-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За сутки 12 января на фронте произошло 89 боевых столкновений.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага. Он наступал возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.
На Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов. Бои шли в районах Макеевки Луганской области, а также Григоровки и Веселого Донецкой области.
На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 российских атак. Противник наступал вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, а наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки Силы обороны отбили 4 атаки возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 26 атак.
На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки. Бои шли южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.
На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак оккупантов. Враг атаковал западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наших воинов с позиций. За прошедшие сутки враг совершил 9 безуспешных штурмовых действий.
Как сообщал "Телеграф", утром 13 января россияне массированно обстреляли Украину ракетами. Взрывы гремели в нескольких областях, активно работала ПВО.