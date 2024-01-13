Россияне усиленно давят на двух направлениях: что происходит на фронте (карта)

Наши воины защищают каждый метр украинской земли

Идет 689-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами. За сутки 12 января на фронте произошло 89 боевых столкновений.

На Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага. Он наступал возле Синьковки и Петропавловки Харьковской области, сообщили в Генштабе ВСУ.

Ситуация на Купянском направлении на карте deepstate

На Лиманском направлении наши воины отразили 6 атак оккупантов. Бои шли в районах Макеевки Луганской области, а также Григоровки и Веселого Донецкой области.

Ситуация на Лиманском направлении на карте deepstate

На Бахмутском направлении наши воины отразили 5 российских атак. Противник наступал вблизи Андреевки и Клещеевки Донецкой области.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте deepstate

На Авдеевском направлении россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку, а наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери. За сутки Силы обороны отбили 4 атаки возле Авдеевки и еще 17 атак недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

Ситуация на Авдеевском направлении на карте deepstate

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Отбиты 26 атак.

Ситуация на Марьинском направлении на карте deepstate

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили 4 атаки. Бои шли южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении наши защитники отбили 8 атак оккупантов. Враг атаковал западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

Ситуация на Запорожском направлении на карте deepstate

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наших воинов с позиций. За прошедшие сутки враг совершил 9 безуспешных штурмовых действий.

Ситуация на левом берегу Херсонщины на карте deepstate

Как сообщал "Телеграф", утром 13 января россияне массированно обстреляли Украину ракетами. Взрывы гремели в нескольких областях, активно работала ПВО.