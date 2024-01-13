Террористы подняли в небо Ту-95: утром возможна ракетная атака

Не исключается очередная масштабная ракета атака

Российские террористы в ночь на 13 января подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95МС. Утром возможна очередная массированная ракетная атака нацистов на Украину.

Об этом сообщают мониторинговые каналы. Воздушные силы также подтвердили нахождение самолетов террористов в воздухе.

Известно, что в небе находится от 10 до 11 самолетов Ту-95МС. Традиционно террористы подняли их с аэродрома "Оленья" в Мурманской области, куда вооруженные силы еще не достают.

Вход самолетов террористов на пусковые рубежи в районе Саратовской области и Каспийско-Волгодонского региона возможен около 04:00-04:30. При пуске первые ракеты попадут в воздушное пространство Украины около 05:30.

Напомним, вражеская ракетная атака 2 января стала одной из самых больших атак с начала широкомасштабного вторжения России. В тот день оккупанты запустили 35 "шахедов" и по меньшей мере 70 крылатых ракет.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что массированный ракетный удар на новогодние праздники, когда террористы выпустили по Украине сотни ракет и ударных дронов, сравним по мощности с применением тактического ядерного оружия. По крайней мере, одного из его видов.