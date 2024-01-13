Росіяни посилено тиснуть на двох напрямках: що відбувається на фронті (карта)

Наші воїни захищають кожен метр української землі

Йде 689-й день повномасштабної війни з російськими окупантами. За добу 12 січня на фронті сталося 89 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямі українські захисники відбили 9 атак ворога. Він наступав біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Ситуація на Куп’янському напрямку на карті deepstate

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 6 атак окупантів. Бої точилися в районах Макіївки Луганської області, а також Григорівки та Веселого Донецької області.

Ситуація на Лиманському напрямку на карті deepstate

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 5 російських атак. Противник наступав поблизу Андріївки та Кліщіївки Донецької області.

Ситуація на Бахмутському напрямку на карті deepstate

На Авдіївському напрямку росіяни продовжують намагатися оточити Авдіївку, а наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. За добу Сили оборони відбили 4 атаки біля Авдіївки та ще 17 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

Ситуація на Авдіївському напрямку на карті deepstate

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині. Відбито 26 атак.

Ситуація на Мар’їнському напрямку на карті deepstate

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки. Бої йшли на південь від Золотої Ниви та на захід від Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку наші захисники відбили 8 атак окупантів. Ворог атакував на захід від Вербового та Роботиного Запорізької області.

Ситуація на Запорізькому напрямку на карті deepstate

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наших воїнів із позицій. Минулої доби ворог зробив 9 безуспішних штурмових дій.

Ситуація на лівому березі Херсонщини на карті deepstate

Як повідомляв "Телеграф", вранці 13 січня росіяни масово обстріляли Україну ракетами. Вибухи лунали в кількох областях, активно працювала ППО.