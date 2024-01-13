Переважно зеки: стало відомо, яких полонених забрали росіяни під час обміну 3 січня

Скоріше за все, є причини, чому росіяни так активно міняють зеків

Під час масштабного обміну військовополоненими, який стався 3 січня, Росія повернула 248 осіб, 180 з яких – тобто понад 70% – складали колишні ув'язнені, завербовані російськими військовими для участі у війні в Україні. При цьому Україна була готова обмінювати росіян-контрактників та мобілізованих, але вони уряд РФ не зацікавили.

Про це пише російський опозиційний проєкт "Важные истории" із посиланням на ініціативу "Наш выход", яка займається розшуком полонених росіян. Російські журналісти провели вибіркову перевірку та переконалися в тому, що переважна більшість обміняних – колишні зеки.

Всі вони судимі за вбивства, викрадення, вимагання, пограбування та інші тяжки злочини – а з колоній потрапили на війну. Наприклад, уроженець міста Копейськ Денис Гуков був засуджений за вбивство дружини.

Зараз обміняні полонені знаходяться у військовій частині під Москвою, де проходять допити ФСБ. Поки що незрозуміло, чи повернуть їх на фронт. На думку опозиціонерів, саме тому обмінювали переважно колишніх ув'язнених – їх легше повернути на війну, заявивши, що вони не виконали "умови" для помилування.

Втім, юристи вважають, що причина в тому, що зеки входять до складу штурмових загонів, які частіше потрапляють у полон. Міжнародні норми забороняють примусово повертати військовополонених на фронт, але Росія неодноразово порушувала будь-яке міжнародне право, а російські закони не забороняють полоненим знову брати участь у війни – тому насправді на фронт можуть повернути будь-кого.

Нагадаємо, що через кілька місяців без обмінів Україна повернула додому 230 захисників і захисниць. Це вдалося зробити за допомогою союзників, у тому числі представників ОАЕ, які виступали у ролі посередників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що найближчим часом може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та РФ. За останні два тижні у переговорах із Росією відбулися певні зрушення.