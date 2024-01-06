Є цінні кадри: у ГУР розповіли, чому РФ зацікавлена в обміні полоненими

Кількість цінних полонених для РФ зростає з кожним днем

Під час боїв по всій лінії фронту ЗСУ активно поповнюють обмінний фонд. Наразі у полоні є росіяни, у поверненні яких РФ вкрай зацікавлена.

Про це в ефірі телемарафону розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Він також пояснив, чому переговори про обмін завжди відбуваються у закритому форматі.

"В Україні є ті полонені, у поверненні яких дуже зацікавлена Росія. Кількість таких осіб додається", — сказав представник ГУР МО.

За словами Юсова, переговорний процес дуже тонка річ. Обговорення ніколи не виносяться до публічної площини й під час переговорів обидві сторони мають бути вкрай обережними. Будь-які коментарі з цього приводу недоречні, поки обмін не відбудеться. Інакше це може зашкодити військовополоненим.

Представник розвідки запевнив, що українська сторона на закритих дипломатичних зустрічах регулярно обговорює обмін полоненими та працює на користь держави та на користь самих полонених українців.

Нагадаємо, що через кілька місяців без обмінів Україна повернула додому 230 захисників і захисниць. Це вдалося зробити за допомогою союзників, у тому числі представників ОАЕ, які виступали у ролі посередників.

Також "Телеграф" розповідав про те, що найближчим часом може відбутися ще один обмін полоненими між Україною та РФ. За останні два тижні у переговорах із Росією відбулися певні зрушення.