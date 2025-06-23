Черговий удар по тренувальному полігону ЗСУ: Зеленський гнівно відреагував

Російські окупанти вдень 22 червня обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" тренувальний полігон ЗСУ на Херсонщині

Президент України Володимир Зеленський гнівно відреагував на черговий удар російських окупантів по тренувальному полігону Збройних сил України, внаслідок чого були поранені та загиблі. Президент чекає повного звіту щодо обставин, за яких окупантам вдалося завдати чергового удару.

Про це Зеленський сказав у вечірньому зверненні. Він зазначив, що вимагатиме "повної відповідальності" за чергову російську атаку, оскільки це вже далеко не перший випадок.

"Очікую також на повний звіт щодо наслідків та щодо всіх обставин російського ракетного удару по полігону на півдні України. Сьогодні був цей удар – не перший такий удар, на жаль. На жаль, є втрати, є поранені. Потрібна повна відповідальність", – сказав він.

Російські окупанти вдень 22 червня обстріляли з РСЗВ "Торнадо-С" тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України у Херсонській області. Речник Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев в ефірі телемарафону заявив, що внаслідок російського удару загинуло троє військовослужбовців, 14 отримали поранення.

За його словами, більшість особового складу вчасно відвели в укриття. Полігон – не постійний, а тимчасовий, військові там не живуть, а прибувають для навчання на невеликий проміжок часу.

"Військовослужбовці на ньому не живуть, а просто прибувають для виконання певних навчальних завдань. Разом з тим на жаль були деякі військовослужбовці, які знехтували заходами безпеки й більшість з них якраз виявилися постраждалими", – сказав він.

Нагадаємо, що минулого разу окупанти атакували полігон ЗСУ 1 червня, внаслідок чого 12 військових загинули, 60 отримали поранення. Після цього удару генерал Михайло Драпатий, який на той момент керував Сухопутними військами, написав рапорт про відставку. На щастя, його рапорт не прийняли та перевели генерала на іншу роботу.

У травні окупанти також завдали ракетного удару по стрільбищу військової частини на Сумщині – це сталося 20 травня. Внаслідок ворожого удару були загиблі та постраждалі. За фактом трагедії проводиться службове розслідування, а командира військової частини відсторонено. До цього були й інші не менш трагічні випадки атак окупантів на полігони, де тренувалися військові – наприклад, подібна ситуація сталася 1 березня 2025 року у Дніпропетровській області. Тоді росіяни завдали ракетного удару по полігону, де знаходилися українські військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади.