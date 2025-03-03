Уже полетіли перші голови. Сирський підтвердив трагедію на полігоні на Дніпропетровщині

Удар завдано касетним боєзарядом

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив удар по полігону на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки ракети "Іскандер-М" з касетним снарядом загинули та постраждали військові.

Як зазначив Головком, росіяни атакували одну з військових частин на території полігону вдень 1 березня.

"З метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником Головного управління Військової служби правопорядку Збройних Сил України", — каже Сирський.

За його словами, від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини на час проведення розслідування.

До того ж усі командувачі ЗСУ отримали задачу організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень Генштабу про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях.

"Також визначив їм уточнити стан виконання поставлених раніше завдань щодо проведення навчальних занять поза межами навчальних пунктів, за можливості у заглиблених, захищених у інженерному відношенні спорудах, що забезпечують надійний захист особового складу, а також — як проведені інженерні роботи щодо їх обладнання", — додає Головком.

Сирський висловив щирі співчуття рідним та близьким загиблих захисників України.

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