Уже полетели первые головы. Сырский подтвердил трагедию на полигоне в Днепропетровской области

Удар нанесен кассетным боезарядом

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил удар по полигону в Днепропетровской области. В результате атаки ракеты "Искандер-М" с кассетным снарядом погибли и пострадали военные.

Как отметил Главком, россияне атаковали одну из воинских частей на территории полигона днем 1 марта.

"В целях установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником Главного управления Военной службы правопорядка Вооруженных Сил Украины", — говорит Сырский.

По его словам, от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части на время проведения расследования.

К тому же все командующие ВСУ получили задачу организовать проверку выполнения требований распоряжений Генштаба о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в неназначенных для этого местах.

"Также определил им уточнить состояние выполнения поставленных ранее задач по проведению учебных занятий вне учебных пунктов, по возможности в углубленных, защищенных в инженерном отношении сооружениях, обеспечивающих надежную защиту личного состава, а также — как проведены инженерные работы по их оборудованию", — добавляет Главком.

Сырский выразил искренние соболезнования родным и близким погибших защитников Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, ждать ли большого контрнаступления ВСУ в 2025 году. Известный командир рассказал о возможностях Украины.