ВСУ атаковали россиян насекомыми вместо гранат: посмотрите видео ожесточенного боя не по стандартам НАТО

Бойцы не растерялись

На Покровском направлении украинские военные не растерялись, когда у них кончились гранаты. Бойцы использовали ульи с пчелами, чтобы ударить по оккупантам в подвалах.

Соответсвующее видео публикуют в сети. Отмечается, что изобретательность в битве с армией РФ проявили бойцы 225-й отдельной штурмовой бригады.

"Забросали подвал с солдатами РФ… ульями с пчелами, когда закончились гранаты", — говорится в подписи под видео.

Как сообщили в 225 ОШБ, военные под командованием Ивана Владимировича на псевдо "Шлях" зачищали дом на Покровском направлении. Там они наткнулись на подвал с оккупантами.

"Бойцы потратили все гранаты, но противник все еще сопротивлялся. Через некоторое время, после сброса в подвал с россиянами двух ульев с украинскими боевыми пчелами, оккупанты были ликвидированы", — пишет пресс-служба.

Военные добавили, что, несмотря на то, что на дворе 2025 год ВСУ готовы даже такими методами защищать свои земли и отбивать атаки оккупантов.

"Возможно, это не по стандартам НАТО. Возможно, эти бойцы могли бы быть одеты в костюмы и проводить совещания где-нибудь в теплом кабинете", — добавляют в 225 ОШБ.

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