У ВСУ появилась большая проблема: в DeepState бьют тревогу из-за ситуации в Курской области (карта)

Россияне якобы контролируют почти всю логистику сил обороны на этом направлении.

Ситуация для группировки Вооруженных сил Украины в Курской области значительно обострилась, поскольку российские оккупанты сосредоточили значительные усилия на огневом контроле логистических путей ВСУ. Пока им это удается, с украинской стороны не были приняты достаточные меры, чтобы противодействовать угрозе перерезания логистики.

Об этом сообщил военно-аналитический проект DeepState. Аналитики отмечают, что россияне якобы контролируют почти всю логистику сил обороны на этом направлении.

"Начиная с января месяца, российские войска наращивали свои способности контроля нашего передвижения и почему-то с нашей стороны не принимались соответствующие действия, чтобы решить эту проблему. В течение февраля она начала достигать своего пика, а самые большие осложнения начались после потери Свердликового, которое пытались восстанавливать тоже не лучше продуманным образом", — говорится в сообщении.

Кроме того, DeepState утверждает, что россияне якобы смогли прорваться в район населенного пункта Новенькое, наращивают свои силы и продолжают продвижение. Отметим, что в Генштабе этого не подтверждают – там отметили, что россияне тщетно штурмуют это направление с 25 февраля.

"Хотя закрепиться в этом районе сложно из-за специфики местности и отсутствия инфраструктуры, россияне активно пытаются обустроиться там. Ресурсы у россиян для этого есть… Неприятным моментом является продвижение российских войск вдоль границы между населенными пунктами Журавка-Новенькое. Именно из этого района осуществляется наибольшее количество поражений по логистике, которая проходит от Юнаковки в Суджу и положение дел в этом районе начало ухудшаться давно", – отметили в проекте.

В DeepState подчеркнули, что ситуация нуждается в немедленном решении. Россияне поразили не один десяток средств передвижения Сил обороны. Кроме того, враг продолжает накапливать войска в районе Свердликового.

"Противник продолжает оказывать давление и наихудшим сценарием будет выход российских войск непосредственно на окраины Суджи, хотя огневым контролем они практически уже там", – резюмировали аналитики.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что в феврале текущего года президент РФ Владимир Путин заявил, что российские войска якобы вошли на территорию Украины через границу в Курской области. В Украине объяснили его заявление.