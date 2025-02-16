"Из Курска мы выйдем, сухопутный коридор потерян", — бывший узник РФ, боец ВСУ "Лелека" о возможном завершении войны (видео)

О лидерстве Трампа, временно оккупированных территориях, "справедливом мире" и выборах в Украине военнослужащий Виктор Лахно ("Лелека") рассказал "Телеграфу" в рамках программы " Линия сопротивления ".

Виктор Лахно "Лелека" встретил полномасштабное вторжение в Бердянске. Пока оккупанты приближались к городу – присоединился к ВСУ. В оккупации партизанил. Выбравшись на подконтрольную Украине территорию, полетел в осажденный Мариуполь. Несмотря на ранения, продолжал сражаться. Вместе с другими защитниками "Азовстали" попал в плен, где провел 13 месяцев. После обмена вернулся на фронт, волонтерит, изучает политические технологии, имеет обостренное чувство справедливости.

Запись интервью состоялась до переговоров Трампа с Путиным и введения санкций против 5-го президента Украины.

– Я пошел в армию в 18 лет в 2016-м, и у нас фактически не было армии. И что мы (бойцы. — Ред.) делали уже в 2017-м – тестировали на полигонах свои артиллерийские снаряды, которые производил "Укроборонпром". И они были лучше, чем советские. Было налажено производство "Нептунов", "Богдан" для ВСУ. Это произошло при каденции прошлой власти.

"Справедливый мир"

– Сейчас обсуждается мир не на условиях Украины, а "справедливый мир". Риторика постоянно менялась, и действующая украинская власть подошла именно к такой формулировке. Не бывает так, чтобы определенные месседжи активно навязывались и Запад их повторял.

Донецк мы никогда не увидим — можно не мечтать, как и о Крыме, Луганске и оккупированной части Запорожской области. Сухопутный коридор нам не отдадут. Курская область – мы оттуда выйдем, нам, возможно, отдадут часть Харьковской.

В любом случае Владимиру Александровичу Зеленскому как президенту необходимо что-то, что он подаст народу как победу, но какой она может быть? Территориальной? Нет. Я думаю, постараются обменять всех военнопленных украинцев. Я боюсь, какие будут последствия таких решений. Интересно, как власти будут их урегулировать.

На "временно оккупированных территориях" мы уже проиграли

– Россия в Донецке, Луганске мобилизовала почти все мужское население. Сидит среднестатистический Иван с пятого класса на Донбассе, смотрит на Украину как на врага, потому что здесь убили его дядю, брата или папу – и он так это воспринимает, потому что у него есть свои герои, которые защищали свой дом. Эффективнее всего воздействовать на людей через ненависть, войну. Часть Запорожской области, которую заняли россияне, мы называем "временно оккупированной" – это условность. Сколько Крым еще будет "временно оккупированной территорией"?

Представим себе, что Россия отдает нам Донбасс. Людей оттуда не заберут. И вот что делать с теми, кто нас ненавидит? С теми, кто волонтерил, покупал дроны, которыми убивали наших военных, как быть с теми, кого принудительно мобилизовали и они воевали против нас? Они виноваты? Их нужно судить? Всех осудить? Сделать автономию? Нет правильного решения, ведь на тех территориях мы уже проиграли. А территория без людей – ничто.

Военные готовятся к штурмам, политики – к выборам

– "Страна возможностей", как о нас говорят, потому что в Украине можно все. Например, быть действующим народным депутатом, на котором два уголовных производства.

Несмотря на то, что фронт сыплется, а оккупационные войска продвигаются, в Украине идет подготовка к выборам. Уже сейчас происходит разделение властей. В КГГА, Минобороны уже своих людей расставляют, биллборды ставят, ведутся информационные кампании.

Маневр Трампа с прекращением финансирования на 90 дней – критичный. Когда армия нуждается в деньгах, а кроме армии, есть и реабилитационные проекты для военных после ранений, плена – все они сейчас ищут спонсоров. Три месяца – условность, понятно, что финансирование потеряно. Также следует понимать роль независимых СМИ во время выборов. Где им найти средства, чтобы сохранить независимость? В этом контексте не забываем об олигархате.

Все платят Ринату Леонидовичу Ахметову

– Олигархи – теневые персонажи, которые не будут себя с кем-то в открытую аффилировать. Люди, которые приходят к власти, находятся под влиянием олигархов. У нас в стране так построена власть – действующий народный депутат не может просто так взять и позвонить по телефону Ахметову или Пинчуку и что-то сказать, а Ринат Леонидович может позвонить кому угодно, точнее, это сделает его секретарь.

Мы с вами те люди, которые платят Ринату Леонидовичу Ахметову: свет, заводы, все. Даже за недра, которые согласно Конституции Украины принадлежат народу, мы платим Ахметову, ему выдают землю в аренду. Конституция и законы меняются через власть, через депутатов парламента. Необходимо нужное количество голосов.