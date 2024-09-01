Курск должен был произойти гораздо раньше, но это палка о двух концах: сержант спецподразделения К12 "Пчела" о наступлении ВСУ

Россия никогда не сможет простить Украине свое поражение, говорит Александр Фесенко

Александр Фесенко ("Пчела") служит в Вооруженных Силах с 2020 года. Защищал Мариуполь, где получил тяжелое ранение ноги, прошел "Азовсталь" и российский плен. Теперь он сержант спецподразделения К12 и обучает молодых бойцов огневой тактике.

О том, что заставит Россию обменять бойцов "Азова" из плена, что дает Курская операция, о глубоко укоренившейся ненависти россиян к украинцам защитник рассказал Telegraf UA во второй части интервью в проекте " Линия сопротивления ".

О боях в полном окружении, ранениях, голоде, плене в Мариуполе, онкозаболевании и человеческой стойкости читайте в первой части интервью Александра .

Ты или раб, или сражаешься

— Россия никогда не сможет нам простить своего поражения и той дерзости, что мы защищались и опозорили ее на весь мир.

Если вспомнить историю, у россиян всегда доминировала сила. Когда кто-то оказывал им сопротивление, они всех вырезали. Демонстрация своей власти через унижение. У нас есть все шансы вырваться из лап этой твари и быть свободными.

Это историческая манера социального общения — между рабом и господином. Ты или раб и о тебя ноги вытирают, или оказываешь сопротивление и сражаешься. Люди просто должны понимать, что им нужно выбрать: бороться и получить шанс на свободу или сдаться и быть униженными врагом.

На мой взгляд, с таким врагом нет смысла договариваться. Если пытаться дружить с Россией, ты для нее будешь слабый, а значит, тебя надо бить. Если ты не хочешь дружить с Россией, тебя нужно уничтожить, потому что ты угроза.

Есть такое понятие, как ресентимент, которое четко показывает их отношение к нам. Это зависть и ненависть к более развитому, более компетентному, более сильному обществу. Жажда отомстить воображаемому врагу за то, что он лучше. Ресентимент — отличительная характеристика морали раба, ведь свобода подразумевает ответственность за себя.

Есть в украинском обществе и "ждуны", которые ждут Россию и не думают о последствиях. Некоторые считают, если россияне нормально общаются, то они хорошо относятся, но они могут пообщаться и потом за спиной сказать "хохол тупой". А потом дочь твою насиловать и убивать, как это было в Буче.

Что дает Украине операция в Курске

— Наступление в Курске дает Украине возможность освободить пленных бойцов "Азова", нацгвардейцев, а также гражданских пленных. Эта ситуация дает преимущества, сильную позицию, чтобы максимально эффективно освободить людей, которых до этого мы не могли вытащить.

Но Курск – палка о двух концах. С одной стороны, мы сможем отвлечь врага от наших территорий, заставив его перебрасывать части из Донецкой или Луганской областей и уничтожать их на марше. С другой — если они скажут "Безразлично", то могут воспользоваться моментом и пойти дальше на Днепропетровщину. Они могут просто проигнорировать, что на их территории зашли.

Операция в Курске показывает, что Россию можно бить, а также демонстрирует, что не так уж они будут спешить использовать ядерное оружие. Вообще у них прописано: если кто-то пересекает границы Российской Федерации, это уже повод ударить по этой стране ядерным оружием.

В общем, по моему мнению, ядерное оружие — это больше психологический фактор, потому что все стороны понимают: как только Россия использует такое оружие, то любая страна, имеющая такое же вооружение, может ударить по ней ракетой в ответ. Может начаться ядерная война.

Александр Фесенко и журналистка Виктория Кушнир

Считаю, что Курск должен был произойти гораздо раньше. Если бы это произошло до Харьковского контрнаступления, еще когда там резервы были, это значительно усилило бы наши возможности на фронте. Надо больше таких ударов.

Враг учится, и это проблема

— Война – это искусство. Ты можешь думать, что противник — дурак, а в следующий раз он покажет тебе обратное. Никогда до конца не знаешь, что враг думает. В нашем случае он учится, и это проблема.

Мы тоже должны постоянно учиться новому, получать преимущество — технологическое или идейное. Мы не имеем права даже идти на равных с ними, потому что, если мы будем на равных, они за счет большего ресурса будут нас опережать.

Поэтому мы должны всегда быть впереди. Главная проблема состоит в том, что это очень сложно.

Затем ударами мы должны заставить врага отходить с нашей территории, бить там, где они не ожидают, играть на их гордости. Гордыня делает тебя наиболее уязвимым.