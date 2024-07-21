"На Украину напали, женщин насилуют, детей убивают, какая еще нужна мотивация служить?" — ветеран "Азова"

Гражданские с военными могут и пошутить, а не разговаривать только о войне, говорит бывший боец

Виталий Скидан ("Бойко") вступил в добровольческий батальон МВД "Азов" в 18 лет — еще в 2014-м. Становление личности прошло на войне – там он из парня превратился в мужчину, а армию и побратимов называет семьей.

О 10-летнем пути в "Азове", битве за Киев, создании 3-й ОШБр ВСУ, возвращении "Ангелами Азова" 80% раненых в строй, "вывозе" мобилизации в Украине и "блоке" гражданских на вступление в армию — обо всем этом защитник рассказал в проекте " Линия сопротивления" Telegraf UA.

Точка бифуркации: последний бой Буча — Ворзель

— Крайний бой запомнился всем. Там потерял ногу, а многие побратимы стали "тяжелыми 300-ми" и "200-ми".

Во время обороны Киева 3 марта 2022 года на перекрестке Буча — Ворзель в комплексе "Сан Марино" мы приняли бой. Часть наших была внутри, другая – на дороге.

И тут мы увидели нереальное – на нас едет колонна техники. Это джекпот. Мой побратим выстрелил из РПГ-7, я его прикрывал из автомата. Он упал, кричал, что "300-й", но я не мог ему помочь и продолжал стрелять. В колонне было семь-восемь единиц, а у нас — три автомата и раненый побратим.

Буча, март 2022, разбитая техника украинских войск. Фото из личного архива "Бойко"

Два кольца окружения. Нас 30 – их 300

— Отошли за угол комплекса, там боец с позывным "Война" из пулемета бил по врагу. Я крикнул ему прекратить огонь. Пока мы перебегали, побратим "Крест" получил ранение в ногу. Я забрасывал врага гранатами и вел бой изнутри комплекса. Когда сменил позицию, возле меня разорвался снаряд.

Мне посекло ногу, руку, голову. Повезло, что не потерял сознание и смог доползти до здания, где Алексей "Психолог" и Артем "Днепрянин" оказали помощь и спасли мне жизнь.

Погибшие пали достойно. По воспоминаниям участников боя написана книга "Выжить на Villa San Marino" , изданная на трех языках: украинском, белорусском и английском. После нашей эвакуации ребята вели бой еще 13—14 часов, выходили уже ночью с ранеными. Эвакуировались пешком.

Аммуниция спасла от мгновенной смерти

— В бою потерял ногу, приехал в больницу с тем, что осталось — кожа, мясо, раздробленные кости, сильно посеченные артерии. Правая нога тоже очень пострадала. "Поймал" еще осколки в локоть, ключицу, правое колено. В теле остается восемь осколков. Аммуниция закрыла артерии и спасла от мгновенной смерти.

После ампутации говорили, что на протез состояния через полгода, но это произошло через два месяца.

Фантомные боли — конечность будто бьют током, ломают и поджигают

— Эта война по сравнению с Второй мировой является войной травмированных конечностей. В 70% случаев травмируются именно руки и ноги. Как военные, так и мирные жители подвергаются ампутациям.

Фантомные боли – это боль в отсутствующей конечности. Ноги нет, а боль чувствуешь катастрофическую, нейропатическую. Обезболивающие со временем перестают действовать. А вот каннабис расслабляет нервные окончания, и ты наконец-то можешь отдохнуть от постоянного стресса и напряжения. Хочется, чтобы это у нас развивалось. Общество должно адекватно на это реагировать, потому что это спасает людей с ампутациями.

Виталий Скидан ("Бойко") и журналистка Виктория Кушнир. Фото: Oganes Nersesyan

Самое тяжелое, что тебя воспринимают НЕ таким, как все

— По возвращении с фронта самый большой вызов — привыкнуть к тому, что тебя воспринимают не таким, как все. Очень часто звучит вопрос о подготовке к возвращению военных к гражданской жизни. Но не должны ли гражданские готовиться к интеграции военных в привычную жизнь? Как они готовятся к этому? У нас почему именно военные должны и воевать, и готовиться к тому, чтобы вернуться к гражданским. Бойцы живут в большом коллективе, а гражданские сами по себе.

Гарантии от государства – фикция?

— Я, как и 50% моих побратимов, до сих пор не получил ни пенсии, ни выплаты за ранения. Больше, чем потеря ноги, огорчает понимание того, что после пройденного пути до сих пор не могу получить то, что мне гарантировало государство. Но верю, что все получится со временем.

С Пенсионным фондом у меня отдельная история. К походу туда морально готовлюсь, понимаю, что об меня там сейчас "вытрут ноги", но другого выхода нет. Получаешь ранение и становишься каким-то использованным материалом. Свою задачу ты выполнил, но и работать тебя не отпускают, и на службе не оставляют.

Получаешь список документов, которые нужно собрать, с ними идешь на прием. Неделю их прорабатывают, в результате оказывается, что не хватает справки. Делаешь этот документ, сдаешь весь пакет. Потом говорят, что справку потеряли. Сами структуры теряют документы и не несут ответственности.

Справка: Государство гарантирует ряд соцвыплат и льгот для украинских военных после ранения и в случае инвалидности, в частности:

единовременная денежная помощь за ранение;

ежемесячная денежная компенсация при инвалидности;

пенсия по инвалидности;

дополнительные выплаты на реабилитацию и лечение;

компенсация за утрату трудоспособности;

льготы на жилье и коммунальные сервисы;

государственная помощь на содержание семьи;

единовременная денежная помощь в случае смерти военнослужащего.

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80% раненых азовцев возвращаются в строй

— К работе в "Ангелах Азова" присоединился в 2022 году, после ампутации ноги. Познакомился с ними еще в 2015 году после первого ранения. Каждый раз, когда я получал ранение, был под наблюдением патронатной службы.

У каждого есть своя зона ответственности, у меня — реабилитация, я нахожу лучшие центры в Украине. Прооперированный человек без реабилитации инвалидизируется. У нас каждый получает помощь, психологическую поддержку и мотивацию. Благодаря этому 80 процентов раненых возвращаются в строй.

Азовцы "Бойко", "Психолог", "Пачка" после ранения (Фото из личного архива бойца)

Патронатная служба "Ангелы Азова" создана для того, чтобы заботиться о раненых, пленных и павших бойцах из азовских подразделений: 12-й бригады специального назначения НГУ "Азов" и 3-й ОШБр ВСУ. Служба занимается вопросом реабилитации воинов и поддержки семей защитников, а ныне еще и трудоустройством.

Мы стараемся как можно больше людей оставить в бригаде. Трудоустройством инвалидов войны у нас руководит "Оникс" — мощный парень с очень сложными ранениями. В большинстве своем их направляют в коммунальные учреждения, преимущественно на руководящие должности.

У нас есть группа в Telegram, где почти каждый день появляется новая вакансия, на которую можно откликнуться. Тяжелораненые, нуждающиеся в работе, сразу имеют контакты потенциальных работодателей.

"Азов", 3-я ОШБр — больше, чем все

— Ребята из бригады для меня больше, чем семья. С ними ты прошел и пройдешь все. Никто и ничто не сможет нас остановить, когда мы вместе.

Если бы рядом со мной во время боя в Буче – Ворзеле были малознакомые новички, мы бы все погибли. С ребятами мы давно вместе, знаем друг друга много лет и выполняем одну задачу. К побратиму ты обратишься за любой помощью, и он не откажет. С ним вы сможете разделить что угодно, принять последний бой.

Побратим – это ты, только в другом теле.

Как образовалась Третья отдельная штурмовая бригада

– Все начинается с малого. Наша 3-я ОШБр образовалась из небольшого костяка людей. Часть азовцев собралась в 2022 году и начала выполнять боевые задачи. Потом мы стали ТРО "Азов", впоследствии — ССО "Азов", и уже потом — 3-й штурмовой бригадой. Первый и самый сложный шаг – собраться и начать действовать.

ТЦК силой "упаковывают в бусик", а в 3-ю ОШБр идут мотивированные добровольцы

— Было бы хорошо отдать рекрутинг бригадам. ТЦК привлекает людей, которые не хотят идти. Бригады могли бы заинтересовать людей, создать конкуренцию и поднять уровень рекрутинга.

Наш подход к подготовке будущих бойцов – человекоцентристский. И это также высокий уровень обучения и энергетика на таких подготовках. Мы на собственном примере показываем, что такое побратимство. Ведь нет ничего важнее человека, который с тобой идет на смерть. Важно людей сплотить, чтобы они были командой. Стараемся стереть пропасть между военными и гражданскими. Чтобы гражданские поняли, военные — это люди, с нами можно шутить, разговаривать не только о войне.

Страх стать "грузом 200"

— Я уже 10 лет в военном деле — до сих пор жив, как видите. У меня шесть ранений. Человек — живучий организм, который очень трудно убить. Тем более если воины хорошо подготовлены, а боевое подразделение оснащено и владеет навыками тактической медицины, то это минимизирует риски погибнуть. Если на твою страну напали, женщин насилуют, убивают детей, нужно защищать свой дом.

Каждого можно мотивировать. У гражданских слегка искаженное представление о войне на самом деле. Большинство из них не хотят идти в армию, потому что боятся смерти.

Чтобы не бояться неизвестности, нужно готовиться. Очень мало людей ходят на специальную военную подготовку. Пока есть время и возможность, нужно тренироваться. Есть много тренингов от бригад, от частных организаций. Начните готовиться. Хотя бы из медицины. Медицина — это база, которую должен овладеть каждый гражданин нашей страны. Это то, в чем постоянно нужно "прокачивать" свои навыки, ведь эти знания быстро забываются и в медицине постоянно появляется что-то новое. Потому нужно непрерывно учиться.

"Ограниченно гражданские"

— Для военных сложно понять гражданскую жизнь. Те, кто участвовал в серьезных боевых действиях, становятся "людьми слова и дела". Морально трудно воспринимать то, что люди не хотят выполнять свои обязанности, например, по соцвыплатам.

Но, когда смотрю на людей в кино или на пары, которые спокойно прогуливаются, радуюсь, что жизнь продолжается, что мы свое дело делаем хорошо. Но нам нужна помощь. Рано или поздно каждый гражданский станет военным.

Мое видение такое – каждому уже сейчас нужно выбирать место, куда идти служить, и учиться этой специальности, чтобы не быть заброшенным в неизвестность. Пока есть время, нужно готовиться к боевым действиям. Потом времени не будет. Помните, что вы — ограниченно гражданские, я бы так сказал.

Усталость от войны или единство нации?

— Люди говорят, что они устали от войны. Как можно устать от войны, не воюя? Надо сначала ее увидеть такой, как она есть, чтобы так говорить. И даже если война закончится завтра, впереди у нас еще много работы. У нас должно быть максимально плохо, чтобы народ начал "включаться". Чем хуже, тем лучше. Чем хуже ситуация у нас в стране, тем активнее и сплоченнее становятся люди. А нам это необходимо — стать нацией.

"К сожалению, украинцы объединяются только в самые сложные моменты", – говорит Виталий Скидан ("Бойко"). На фото – с журналисткой Викторией Кушнир. Фото: Oganes Nersesyan

В марте 2022-го Украина была нацией, все помогали, а потом разошлись. Мы объединяемся только в самые сложные моменты. Если станем той нацией, какой были тогда, это будет феноменально.

Главный вывод

— На кладбище становится больше друзей, чем в жизни. Сейчас это 50 процентов, и с каждым днем цифра увеличивается. Самое главное – осознавать, за что эти люди погибли. Большая честь знать их. Они заслуживают величайшего уважения от страны.

Пока я жив — архиважно продолжать борьбу ради побратимов, которые были рядом.