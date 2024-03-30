Смирился, что сгорит заживо и просил Бога, чтобы все закончилось быстро: история спасения офицера ВСУ

Мужчина обгорел и потерял конечности, но смог выжить

Лейтенант ВСУ из Черкасской области Виталий Мизин в первые месяцы широкомасштабного вторжения прошел через настоящий ад. И это, к сожалению, не фигура речи. Он был одним из военных, пострадавших в результате ракетного удара врага по 169-му учебному центру Сухопутных войск "Десна". Тогда в мае 2022 года от рук россиян погибли 87 человек. Виталий чудом выжил, но получил тяжелые ожоги, а врачам пришлось ампутировать мужчине правую руку и ногу.

Сейчас военный находится на лечении в Финляндии и готовится к протезированию, но признается, что принять новую реальность психологически было тяжело, и только поддержка семьи помогла преодолеть этот путь. Своей историей мужчина поделился с "Телеграфом".

"Народ будто сошел с ума"

Первый военный опыт Виталий Мизин получил еще во время АТО, когда был призван по мобилизации. Отслужив полтора года и получив должность командира артиллерийской батареи, он уволился из ВСУ и ушел в гражданскую жизнь.

— Когда я служил, то думал, что это будет замороженный конфликт: врагу отойдут территории, которые они захватили, а нас оставят в покое, — говорит мужчина.

Именно поэтому события 24 февраля 2022 для Виталия не укладывались в голове.

— Я в это не поверил вообще сначала. Я думал, что это фейк. Мир развивается: искусственный интеллект, роботы, дроны, XXI век… Ну какая война, люди добрые? – вспоминает военный. — Я в то время таксовал и у меня утром как раз начинался рабочий день. Мне позвонили родные, жена и сказали, что война началась. Я открыл приложение такси, чтобы посмотреть заказ, а там огромные коэффициенты, народ будто сошел с ума, работы просто море. И первая місль тогда: а ведь я не заправился, всего 10 литров в баке. И потом я ездил, а в городе все суетились, дети даже шли в школу (кто-то отпускал, кто-то нет), очереди километровые везде на заправках, в магазинах, все перепуганы.

Когда стало совсем ясно, что все серьезно, Виталий решил мобилизоваться.

— У меня дома лежал заготовленный офицерский набор: артиллерийские круги, линейки, все по уставу составлено было. Я смахнул с него пыль и мне позвонили из военкомата, – рассказывает боец.

Минуя военкомат, Виталий сразу собрался ехать в боевую часть. Мужчина принципиально был настроен попасть именно в артиллерию.

— Я ведь мог стрелять из всего, что у нас есть, из любой установки, — уверяет Виталий.

Жена военного Юлия в то время была беременна вторым сыном. В марте 2022 года женщина родила. Виталий эвакуировал семью на запад Украины, а сам уехал в воинскую часть.

Мужчина признается, что с тяжелым сердцем покидал Юлию и двух сыновей, да и жене было нелегко его отпустить.

— А какая жена хочет отпускать мужа на войну? Ни одна! – говорит военный.

Уже в апреле 2022 года Виталий оказался в учебном центре в Десне, который станет для него адом на земле.

— Этот день будет со мной навсегда, – уверяет боец.

Ад в подвале

По словам мужчины, накануне обстрела Десны оккупантами руководство учебного центра выехало в командировку и личный состав получил приказ к самостоятельному обучению. В те дни у части появилось много техники, так что военные в предвкушении полевых учений вдохновенно готовились.

— Личный состав собирал нужные вещи, ребята повторяли свои матчасти. Все заряжали телефоны, планшеты, потому что это была бы съемка видео для родных, все хотели фотографироваться. Это был первый день, когда батареи должны быть в полном составе на своих системах. Это музыка, когда весь этот военный механизм собран воедино. Потом все вдохновенно легли спать, в предвкушении нереально крутого дня, — вспоминает Виталий.

А рано утром оккупанты ударили ракетами по "Десне".

— Я просыпаюсь — камешки падают на лицо. Промелькнула мысль: что происходит, кому там нет покоя? И только успел об этом подумать… бабах! – говорит военный.

От мощного взрыва мужчина сразу провалился в подвал казармы. Там для Виталия началась отчаянная борьба за жизнь.

— Было очень много паники, но я понимал, что не нужно паниковать. Темно. Понимаешь, что произошел обстрел, и для тебя это впервые. Анализируешь состояние тела: нигде не порезался, не больно, дышать есть чем. Лежим. Откопают. Все хорошо. Ты жив. А потом начались вспышки, и я стал думать, что пока меня найдут, живым я могу уже и не быть. Завалено все было везде, нигде не пройти, но было чем дышать, – объясняет мужчина.

Но потом ядовитый дым начал пробираться в подвал, а огонь подступать все ближе.

— Я начал сразу раздеваться и сбрасывать все, что могло гореть, потому что потом одежду снимали бы с кожей, — рассказывает Виталий.

Сколько времени мужчина провел под завалами, он не помнит.

— Не было часов, но время тянулось, словно целый день. Я уже просто смирился, что сгорю живьем, не выживу и мысленно попрощался со своей семьей. И просил у Бога только одно: чтобы все быстрее закончилось… Как вдруг: брандспойты, вода, разрезание не позволявшей пройти сетки, выползание к спасателям, агония ожогов…, — вспоминает офицер.

Почти вся правая часть тела Виталия обгорела, рука и нога были серьезно травмированы, так что врачам пришлось их ампутировать.

— Я понимал еще в подвале, что руки у меня не будет. А когда очнулся после операции, возле меня была жена. Я попросил ее сделать фотографию сверху. И я увидел, что у меня еще нет ноги. Жаль…, – говорит Мизин.

"Говорили, что все будет хорошо"

Мужчина отмечает, что первые дни после ранения психологически были критическими:

— На тот момент трудно было трезво воспринимать информацию. А все тебя уверяют, что все будет хорошо, все будет классно, не беспокойся, тебе поставят протезы и будешь прыгать и скакать. Но в голове это настолько не укладывалось на тот момент…

После стабилизации состояния в Украине Виталий с женой и детьми отправился на лечение в Финляндию, где находится и сейчас. Человек пережил около десяти операций.

Виталий с супругой Юлией

— Сейчас у меня аллергия уже на любую иглу, которую мне нужно терпеть. У меня уже какая-то "агония тела". Через месяцы в больнице у меня атрофировались мышцы и нужно было учиться заново сидеть, стоять. Это очень тяжело для мозга. Ну, казалось бы: что там такого просто встать? Ну давай, мужик, напрягся и вставай. И мозг подает импульс, а там, в теле, никто и близко не отвечает. Совершенно. Ого-о-о… Приехали", — жалуется военный.

Все это время семья была рядом с Виталием.

— Когда ты на лечении, не думаешь о нем. Думаешь, как там у семьи жизнь, как они встают с утра и ложатся спать, что они вкусненького едят, как они гуляют, как бы ты с ними гулял… — делится мужчина.

Яркое воспоминание военного после изнуряющих месяцев лечения — простое бытовое действие, которое большинство делает машинально.

— Я был постоянно в бинтах, а тут ко мне приходят врачи и говорят: "а ты не хочешь надеть футболку?" Да вы издеваетесь надо мной?! Но врачи действительно принесли футболки и спросили, какой у меня размер. Я пошутил, что раньше с рукой был XXL, а сейчас наверняка М. Я надел ту футболку, и это были просто невероятные ощущения: пространство, комфорт, ничего не давит, – рассказывает Мизин.

А в конце 2023 года у Виталия и Юлии родился третий сын !

— Первое, что подумал, когда узнал, что жена беременна: что я наделал, — шутит муж. — У меня инвалидность, двое детей, жена и так вся в заботах, а тут ты сделал еще одного сына. Господи милостивый! Ну, наверное, он там что-нибудь знает.

Сейчас Виталий готовится к новой операции, которая даст ему возможность ходить.

"Если бы у меня была длиннее культя, я бы уже ходил. В принципе, я и так хожу, но недолго, а протез у меня есть. Культя в порезах, шрамах и слишком коротка и поэтому силиконовый лайнер для протеза просто не держится. Поэтому принято решение делать остеоинтеграцию – вживление протеза в кость, – резюмирует военный.

На лечении в Финляндии Виталий с семьей останется еще минимум на год, однако семья мечтает вернуться в родные Черкассы и мирную Украину.

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