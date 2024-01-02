Тяжелому ранению вопреки: как военный с ампутацией в третий раз стал отцом

Мужчина не только стал папой, но и открыл собственное дело

В ходе полномасштабной войны с РФ по меньшей мере 7 тысяч украинских военных получили травмы и поражения половых органов. Еще большее количество защитников получили контузии, травмы спинного мозга и ампутации. Но, несмотря на все трудности, многие ветераны стремятся вернуться к полноценной жизни, включая и интимные отношения.

Так, тяжелое ранение и ампутация конечностей украинского военного не помешали паре вести активную половую жизнь и родить третьего ребенка. Телеграф пообщался с такой семьей, чтобы узнать все детали.

Сверхтяжелые ожоги и ампутации

Еще в мае 2022 лейтенант 66-й отдельной мехбригады ВСУ им. князя Мстислава Храброго Виталий Мизин был ранен во время вражеского удара по учебному центру "Десна". Когда ночью по казарме прилетела российская ракета, мужчина оказался в эпицентре пожара. Он буквально горел заживо и получил ожоги головы, туловища, конечностей, внутренних органов, крайне тяжелый ожоговый шок. Врачи отчаянно сражались за его жизнь, однако правую руку и ногу пришлось ампутировать.

Виталий перенес более 10 операций

Дальше мужчину ожидал долгий период реабилитации. Тогда военный не слишком беспокоился о своей сексуальной способности. Первоочередной задачей было восстановить эмоциональное и физическое здоровье.

– Сексуальная жизнь в нашей паре вернулась после шести месяцев пребывания мужчины в больнице. Когда его жизни уже ничего не угрожало, когда он был уверен, что идет на поправку и все раны затянулись. Это были его последние дни в больнице. Мы стали об этом говорить. Тогда голова уже не была занята вопросами о его ранах и как ему сейчас болит. В голову стали входить другие мнения.

В больнице, по его словам, был пробный тест на это. Он убедился, что у него все работает. Муж был рад и когда вернулся домой, даже ранения и ампутации не мешали нам наслаждаться друг другом, — говорит жена военного Юлия в разговоре с "Телеграфом".

Именно она была его величайшей опорой и поддержкой на всех этапах реабилитации. Мужчине пришлось заново научиться сидеть и ходить, поэтому пара жила одним днем и радовалась каждому успеху.

Трудные прогнозы и новые страсти

— Секс был важной частью нашей жизни всегда, потому что страсти в паре должны быть всегда. Забывали об этом только когда ссорились, но через пару дней мы снова мирились, и секс был даже жарче. Какое отношение к этому сейчас? Учитывая, что я после третьих родов, к сожалению, не так активно, как бы нам хотелось. Забота о детях занимает все время, — делится Юлия Мизина.

Значительную часть времени Виталия уносит плетение изделий — еще одна страсть, возобновившаяся после ранения. Несмотря на то, что Виталию Мизину ампутировали правую руку и ногу, он научился плести браслеты из паракорда одной рукой. Изделия уже заказали более тысячи украинцев из разных уголков Европы.

Третье чудо

— Сомнений, что наша семья сохранится, не было никаких. И даже разговоров таковых не было. Потому что мы семья. Мы настолько с Виталиком связаны, что просто нужно было преодолеть все жизненные трудности, а не думать о том, сохранится ли наши супруги. Мнений таких не было даже в сексуальном контексте. Я не задумывалась над тем, как это будет выглядеть, если у него ампутация, – убеждает жена военного.

Три месяца назад женщина родила третий раз, и малыша все обожают. Сына назвали Максимом.

Мальчик родился в сентябре

— Мы не планировали третьего ребенка, ведь мы находимся в Финляндии. Виталик не в лучшем состоянии. И у нас были мысли только о его реабилитации. Мы постоянно ездили по больницам и делали упражнения. Так что я была ошеломлена, когда узнала, что беременна. Мы размышляли: "Как же все это соединим? Ведь Данилко еще маленький, а впереди еще и рождение ребенка. Также Виталику нужна колоссальная помощь!" Однако мы знали, что сможем выдержать эти испытания. Поэтому у нас не было сомнений, можно ли сохранять эту беременность. Этот ребенок выбрал нас, поэтому мы были обязаны родить его и принять в нашу семью, – рассказывает женщина.

Мифы о сексе и инвалидности

Часто можно услышать мнение, что люди на колесной тележке или протезах не могут полноценно заниматься любовью, получать удовольствие от секса, иметь детей и т.д. Но это не совсем или не всегда правда.

— Конечно, сейчас все не так, как раньше. И это не только о сексе. Ситуация диктует свои правила, поэтому нам доступны определенные позы и обстановка. Поскольку ампутации очень большие, то для меня лучше, если он будет лежать. То есть когда я на боку или сверху, но активен он! Тогда я не переживаю за мужчину, что он упадет.

Для Виталика не проблема и стоя на одной ноге, держась за меня или на протезе. Опять же – я боюсь, что он упадет, а он в себе уверен и разводит меня на такой секс. Насчет продолжительности, то особенно ничего не изменилось из прошлой жизни! По-особому – да! Но он знает, как "перекрыть" невозможности, используя другие техники, — делится Юлия Мизина.

В комментарии "Телеграфу" соучредитель Международной ассоциации военных реабилитологов Святослав Федорец добавляет: есть мифы о хорошем сексе и то, как он должен выглядеть. Но правда такова, что наша половая жизнь и сексуальное поведение очень многообразны.

Даже травма спинного мозга и нарушение эрекции не ставят крест на сексуальной жизни. Человек может найти способы получать удовольствие и близость, ведь у нашего тела есть много ресурсов и возможностей для восстановления.

— К примеру, можно привести французский кинофильм режиссеров Оливье Накаша и Эрика Толедано "1+1. Неприкосновенные". Там была сцена, где герою на коляске массировали уши. Он может из-за этих зон получать сексуальное удовольствие. Это абсолютно реально, потому что после травм образуются новые эрогенные зоны, — говорит сексологиня.

Любые отношения, в том числе интимные, всегда зависят от обоих. Поэтому следует исследовать свои общие возможности и тело. А при правильном подходе этот путь интересен и увлекательн.